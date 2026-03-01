logo
Najpotresnija scena iz dokumentarca, ćerka Saše Popovića plače kao kiša: "Tad sam shvatila da će da umre"

Autor Marina Cvetković
0

Naslednici osnivača "Grand produkcije" ispričali su kako se nosio sa situacijom, ali i kako ih je pripremao na ono što dolazi.

Izvor: Ig printscreen grandtelevizija

Djeca Saše Popovića, Danijel i Aleksandra, prvi put su u dokumentarnom filmu „Sale“ govorili o najtežem periodu kroz koji je porodica prolazila tokom njegove borbe sa teškom bolešću.

„Nekako je zadao zadatak svima nama oko sebe da budemo hrabri i pripremljeni na svakakve situacije“, istakao je Danijel.

"Shvatila sam da će umrijeti"

Sašina ćerka Aleksandra nije krila suze dok je govorila o posljednjim mjesecima očevog života. Otkrila je i kako se nosila sa njegovom borbom sa karcinomom.

„U početku sam imala nade da će se izliječiti, jer je bilo trenutaka kada mu se poboljša stanje, pa naglo padne, pa se opet poboljša. Ali posljednjih par mjeseci je toliko pao da sam shvatila da će umrijeti“, rekla je kroz suze Aleksandra.

Suzana Jovanović izjavila je da ljudi koji do sad nisu upoznali Sašu, niti popili kafu sa njim, da imaju predsrasude o njemu.
„On je jedan divan čovjek bio. Slobodno mogu da kažem da svi treba da učimo od njega“, rekla je u dokumentarnom filmu.

