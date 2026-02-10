Ranjen učenik srednje škole u Merilendu u pucnjavi u srednjoj školi.

Izvor: X/Printscreen/@TheDMVLive

Ranjen je učenik (16) srednje škole u Merilendu u Sjedinjenim Američkim Državama. Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci sa lica mjesta.

JUST IN: A SUSPECT has been detained by Montgomery County Police SAT (Special Assignments Team) officers near the scene of Wootton High School in Rockville, Maryland.



We’re headed to the location of the stop now.pic.twitter.com/oeeRxE6g9A — The DC MD VA Live (@TheDMVLive)February 9, 2026

Pucnjava se dogodila u "Thomas S. Wootton High School" koja je odmah zatvorena. Jake policijske snage su blokirale cio reon oko škole.

Svi putevi koji vode ka školi su trenutno zatvoreni. Uhapšena je jedna osoba zbog sumnje da je umiješana u pucnjavu.