Ranjen učenik srednje škole u Merilendu u pucnjavi u srednjoj školi.
Ranjen je učenik (16) srednje škole u Merilendu u Sjedinjenim Američkim Državama. Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci sa lica mjesta.
JUST IN: A SUSPECT has been detained by Montgomery County Police SAT (Special Assignments Team) officers near the scene of Wootton High School in Rockville, Maryland.— The DC MD VA Live (@TheDMVLive)February 9, 2026
We’re headed to the location of the stop now.pic.twitter.com/oeeRxE6g9A
Pucnjava se dogodila u "Thomas S. Wootton High School" koja je odmah zatvorena. Jake policijske snage su blokirale cio reon oko škole.
Svi putevi koji vode ka školi su trenutno zatvoreni. Uhapšena je jedna osoba zbog sumnje da je umiješana u pucnjavu.
A teen boy has been shot INSIDE of Wootton High School in Rockville, Maryland— The DC MD VA Live (@TheDMVLive)February 9, 2026
The boy, approximately 16 years old, was shot once in the upper body.
Search remains ongoing for the gunman; Prince George’s County Police’s GUARDIAN up assisting Montgomery County Police…pic.twitter.com/ydsMapsDnt