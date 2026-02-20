Sibel Edmonds, koju je angažovao FBI, otkrila je do sada nepoznate detalje o povezanosti Džefrija Epstina i Balkana.

Kakve su veze osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina sa balkanskim zemljama i koliko je njegova monstruozna mreža zahvatila i ovaj dio svijeta u emisiji "Pravo na reč" sa Marijom Kordić na televiziji RT Balkan govorila je Sibel Edmonds, koja je radila kao prevodilac za Federalni istražni biro (FBI).

Edmonds je bivši ugovorni prevodilac za FBI i osnivač i glavni urednik nezavisnog veb-sajta "Njuz bad". FBI ju je angažovao kao prevodioca ubrzo posle 11. septembra 2001, ali je otpustio posle manje od sedam mjeseci.

Nedavno je američko Ministarstvo pravde objavilo više od tri i po miliona stranica u vezi sa Epstinom, u kojima se opisuju i otkrivaju njegovi zločini, ali i kontakti sa poznatim ličnostima, biznismenima, političarima...

Međutim, u njima ne stoji informacija da, kako se može saznati, 80 odsto njegovih žrtava potiče sa Balkana. Prvo pitanje je, logično, bilo da li je ikada ranije posjetio ovu regiju?

"Da" odgovorila je gošća.

"Na osnovu mojih izvora u FBI i bivšeg advokata Ministarstva pravde, između 1997. i 2002. godine Epstin je često putovao na Balkan i u druge zemlje Istočne Evrope" dodala je.

Kako kaže Sibel Edmonds, redovno je imao i finansijske transakcije sa ovdašnjim zemljama.

"Ništa od toga se ne nalazi u dosad objavljenim dokumentima. Činjenica da je bio uključen u transfer novca za pojedince na Balkanu, uključujući one u Albaniji, a preko banke Džej Pi Morgan Čejs."

Potom je iznijela jedan nevjerovatan podatak.

"Procjenjuju da njegove operacije trgovine ljudima na Balkanu obuhvataju više od hiljadu žrtava i kažu da je to veoma umjerena procjena" istakla je Edmunds.

Posjetio i Srbiju i Albaaniju

Otkrila je i da je dolazio i u Srbiju.

"Nemam tačnu listu gradova, ali kad je riječ o zemljama, to su Rumunija, Slovačka, Srbija, Albanija... Često je putovao u Poljsku i Češku Republiku. Zanimljivo je da je preko Istanbula u Turskoj putovao u Avganistan i ta putovanja su se realizovala između 2003. i 2005. godine.

Kako kaže, to nam skreće pažnju na zajedničku nit, a u pitanju su dolasci u predjele posebno u vrijeme najvećih društvenih kriza:

"Balkanski ratovi su se odvijali od 1997. do 2001. godine. To pokriva dešavanja na Kosovu Metohiji, i u Bosni, a zatim se od 2003. do 2005. poklapaju sa Avganistanom i preuzimanjem Avganistana od strane vojske SAD i privatnih plaćenika."

Navela je i da određena saznanja nagovještavaju da nestanak djece posle prirodnih katastrofa imaju veze sa njegovom mrežom trgovine ljudima.

"Još jedna zanimljiva činjenica koju sam dobila od FBI jeste to da je Epstin putovao u Tursku više puta, najmanje devet, a šest puta je bilo u vrijeme zemljotresa. To je prirodna katastrofa kad je bilo mnogo raseljene djece, a Turska je prijavila hiljade nestale djece i vjeruju da su neka možda povezana sa Epstinovom mrežom za trgovinu ljudima" rekla je, između ostalog, Sibel Edmonds.