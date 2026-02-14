Džefrija Epstina su pitali koliko ga dugo privlače maloljetnice a on je počeo da trepće, glave podbočene rukom koju je nalaktio na sto.

Snimak star 16 godina, nastao na Floridi, koji prikazuje svjedočenje milijardera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina pod zakletvom, postao je viralan, a jedno pitanje našlo se u posebnom fokusu. On je 2010. ispitivan o optužbama za podvođenje maloljetnica, kao i o vezama sa istaknutim ličnostima, uključujući američkog predsjednika Donalda Trampa. Takođe su ga direktno upitali „koliko dugo ga seksualno privlače maloljetnice“, a reakcija osuđivanog pedofila posebno izaziva jezu.

Snimak je objavilo američko Ministarstvo pravde u okviru nove tranše Epstinovih dosijea.

U video-svjedočenju u Vest Palm Biču 17. februara 2010. godine, osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin ispitivan je o svojim vezama sa Trampom. Priznao je da se družio sa njim, ali se pozvao na svoja prava iz 5, 6. i 14. amandmana kada su ga pitali da li su ti susreti bili u prisustvu maloljetnih djevojaka.

„Da li ste se ikada družili sa Trampom u prisustvu maloljetnica?“

Na snimku se čuje kako advokat pita Epstina da li je imao „lični odnos“ sa Trampom.

„Šta mislite pod ‘ličnim odnosom’, gospodine?“, upitao je Epstin.

„Da li ste se družili sa njim?“

„Da.“

„Da li ste se ikad družili sa Donaldom Trampom u prisustvu maloljetnica?“

Nakon poduže pauze tokom koje je odmahivao glavom, Epstin je rekao:

„Iako bih volio da odgovorim na to pitanje, bar danas, moraću da se pozovem na svoje pravo iz 5, 6. i 14. amandmana, gospodine.“

Odnos Trampa i Epstina već dugo je u fokusu američke i šire javnosti. Navodno su bili bliski prijatelji devedesetih, obojica biznismeni na Floridi, a prema novoobjavljenim dokumentima Tramp je navodno bio među prvima koji su pozvali policiju Palm Biča kada je pokrenuta istraga sredinom 2000-ih. Rekao je da ljudi u Njujorku znaju koliko je Epstin odvratan i da je Maksvel njegova „zla“ operativka i da se „treba fokusirati na nju“. Tramp je takođe priznao da je jednom bio u društvu maloljetnica kod Epstina i da je odmah „otišao odatle“.

„Koliko dugo vas seksualno privlače maloljetnice?“

Epstina su tokom svjedočenja 2010. direktno upitali „koliko dugo ga seksualno privlače maloljetnice“.

„Gospodine Epstin, koliko dugo vas seksualno privlače maloljetnice?“, čuje se pitanje dok advokat u pozadini dobacuje: „Primjedba, uznemiravanje, sporno.“

„Je li se vi to šalite?“, upitao je Epstin, sjedeći u crnoj fotelji.

U tom trenutku tikovi su vidljivi na njegovim očima, trepće i pomjera obrve, glave podbočene rukom koju je nalaktio na sto.

„Ne, mislim, ne osjećam da ovdje otkrivam bilo kakve tajne, zar ne?“, uslijedilo je novo pitanje, dok se ponovo čuje advokat kako govori: „Zahtjev za brisanje iz zapisnika.“

Epstin na to pomjera usne i blago sliježe ramenima.

„I to je pitanje“, dodaje ispitivač.

„Volio bih da odgovorim i na to pitanje. I na sva druga vaša pitanja danas. Međutim, moram da slijedim savjet svojih advokata. Oni su mi rekli da moram da se pozovem na svoja prava iz 5, 6. i 14. amandmana da danas ne odgovaram na ta pitanja ili bilo koja druga pitanja u vezi ove tužbe“, rekao je Epstin.

„Koje je bilo ime bilo koje od maloljetnica koje su bile predmet krivičnih optužbi na koje ste se izjasnili krivim?“, uslijedilo je novo pitanje.

„Ne znam“, odgovara Epstin.

„Recite mi o tim optužbama, koji su bili njihovi navodi?“

„Navođenje na prostituciju. Ne na maloljetnu prostituciju. Na prostituciju.“

„Da li su žrtve ili prostitutke bile maloljetne?“

„Izjasnio sam se krivim za navođenje na prostituciju. Ne mogu ništa više od toga da vam kažem“, odgovorio je Epstin.

Osuđeni pedofil je 2010. svjedočio na Floridi u okviru građanske parnice za klevetu koja se tiče njegovih žrtava, uključujući Virdžiniju Đufre Roberts, i pravnih bitaka vezanih za njegov pravni sporazum iz 2008.

Desetine žrtava

Istraga protiv Epstina počela je 2005, kada su roditelji 14-godišnje djevojčice prijavili da je ona zlostavljana u domu milijardera u Palm Biču. Policija je kasnije identifikovala najmanje 35 djevojčica sa sličnim pričama: Epstin je plaćao srednjoškolke 200 ili 300 dolara da mu pruže „erotske masaže“.

Kada se FBI priključio istrazi, federalni tužioci su pripremili optužnice protiv Epstina i nekih njegovih ličnih pomoćnika koji su organizovali posjete djevojčica i isplate. Međutim, tadašnji američki tužilac za Majami Aleksander Akosta postigao je sporazum prema kojem je Epstin priznao krivicu za državne optužbe za podsticanje maloljetnice na prostituciju.

Osuđen je na 18 mjeseci zatvora i oslobođen do sredine 2009.

U maju 2009, Virdžinija Đufre podnijela je anonimnu tužbu kao „Džejn Dou 102“ protiv Epstina i optužila njegovu saradnicu Gilejn Maksvel da ju je regrutovala za seksualnu trgovinu dok je bila maloljetna. Do kraja te godine, desetine Epstinovih žrtava podnijele su građanske tužbe protiv njega. Sve su riješene nagodbom čiji iznosi nijesu otkriveni. Dokumenti objavljeni u januaru 2022. otkrili su da je iznos nagodbe u slučaju „Džejn Dou 102“ iz 2009. bio 500.000 dolara i druga „vrijedna naknada“.

Federalni tužioci su ponovo počeli da preispituju optužbe 2018, nakon serije članaka u „Majami Heraldu“ o ovom sporazumu. Epstin je uhapšen u julu 2019, a mjesec dana kasnije navodno je izvršio samoubistvo u zatvoru. Misterija njegove smrti od tada se samo produbila.

Njegova saradnica Maksvel osuđena je 2021. na 20 godina zatvora zbog regrutovanja i zlostavljanja maloljetnica. Nedavno je odbila da odgovara na pitanja Nadzornog odbora američkog Predstavničkog doma i poručila da je spremna da svjedoči ukoliko joj Tramp odobri pomilovanje ili ublaži kaznu.