Tomas Masi tvrdi da se dosijei o Džefriju Epstinu kriju zbog navodnih veza sa obavještajnim službama i kompromitujućih podataka o moćnim ljudima.

Izvor: Youtube/APT/printscreen

Republikanski kongresmen Tomas Masi izjavio je da se dokumenta povezana sa pokojnim finansijerom i se**ualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom uskraćuju javnosti zbog njegovih navodnih bliskih veza sa izraelskim i američkim obavještajnim službama.

"Postoji napor da se objavljivanje spisa zaustavi", istakao je Masi.

The Epstein files are being withheld because Jeffrey Epstein had close ties to Israeli intelligence and US intelligence, according to Congressman Thomas Massie.



He also says the files are being blocked because they implicate powerful billionaires and political donors who he…pic.twitter.com/dH39rENYUY — Middle East Eye (@MiddleEastEye)February 16, 2026

Prema Masijevim riječima, razlozi za blokadu objavljivanja Epstinovih dosijea leže i u tome što bi oni mogli kompromitovati uticajne milijardere i političke donatore. Tvrdi da su neki od njih povezani sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Masi smatra da postoji organizovani napor da se spriječi objavljivanje dokumenata.

"Postoji nastojanje da se ovo zaustavi i vjerujem da će pokušati da to zaustave i na nekom drugom mjestu, ali će im se to takođe obiti o glavu", poručio je kongresmen.

Dosijei o Epstinu se uskraćuju zato što je Džefri Epstin imao bliske veze sa izraelskom i američkom obavještajnom službom, prema riječima kongresmena Tomasa Masija.

Proteklih godina Masi se prometnuo u jednog od češćih republikanskih kritičara Donalda Trampa. Javno se razilazio sa njim u stavovima o spoljnoj politici, obimu izvršnih ovlašćenja i pitanjima transparentnosti rada vlasti.

Podsjetimo, u poslednjim nedeljama objavljena su nova dokumenta vezana za Epstinove veze sa moćnicima u kojima se Tramp pominje više hiljada puta.

Procjenjuje se da je ostalo još dva miliona neobjavljenih spisa, a opozicija, kritičari, ali i brojni republikanci sumnjaju da aktuelna administracija skriva objavljivanje svih dokumenata i da objavljene cenzuriše kako bi zaštitila uticajne ljude.