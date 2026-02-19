Američka savezna država Novi Meksiko pokreće istragu povodom navoda o zakopanim tijelima dvije djevojke strankinje na Epstajnovom ranču Zoro.

Izvor: US Department of Justice, screenshot YT/RedactedNews, Savannah Peters/AP

Ministarstvo pravde američke savezne države Novi Meksiko saopštilo je u srijedu da država istražuje navod koji se pojavio u dokumentima objavljenim od strane Ministarstva pravde SAD, prema kojem je pokojni seksualni prestupnik Džefri Epstajn navodno naredio da tijela dvije djevojke strane državljanke budu zakopana pored njegovog udaljenog ranča u Novom Meksiku.

Portparolka Ministarstva pravde Novog Meksika, Loren Rodrigez, rekla je da je zatražila od američkog Ministarstva pravde neizmenjenu kopiju mejla iz 2019. godine u kojem se nalazi ovaj navod. Ministarstvo pravde SAD nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar, dok je FBI odbio da komentariše.

"Aktivno istražujemo ovaj navod i sprovodimo širu reviziju u svijetlu najnovijeg objavljivanja dokumenata od strane Ministarstva pravde SAD "rekla je Rodrigez u odgovoru poslatom mejlom.

Pokrenuta sveobuhvatna istraga o zlostavljanju

Dan ranije, Zakonodavno tijelo Novog Meksika pokrenulo je prvo sveobuhvatno istraživanje optužbi da je Epstajn seksualno zlostavljao djevojke i žene na ranču Zoro, koji se nalazi 48 km južno od Santa Fea, više od dvije decenije.

Pritisak demokratskih zakonodavaca da se otkriju Epstajnovi zločini postao je značajan politički izazov za predsednika Donalda Trampa.

Cenzurisani mejl iz 2019. godine, koji je dio najnovije Epstajnove dokumentacije objavljene od strane Ministarstva pravde SAD, poslat je nekoliko mjeseci nakon Epstajnove smrti radio‑voditelju Ediju Aragonu, koji je već govorio o ranču Zoro u svojoj emisiji.

Pošiljalac mejla, tvrdeći da je bivši zaposleni na ranču Zoro, tražio je uplatu od jednog bitkoina u zamenu za video zapis koji je, prema mejlu, snimljen iz Epstajnove kuće i na kojem se vidi kako Epstajn ima seksualne odnose sa maloljetnim djevojkama.

Aragon je rekao u telefonskom intervjuu da je smatrao mejl legitimnim i odmah ga je prosledio FBI‑ju. Naveo je da nije primio nijednu uplatu niti imao dalju komunikaciju sa pošiljaocem, iako je nedavno pokušao da odgovori na mejl, ali adresa više nije funkcionisala.

U cenzurisanom mejlu se tvrdi da su dvije devojke strankinje zakopane po naređenju Epstajna "negde u brdima oko ranča Zoro" i da su obije umrle gušenjem tokom grubog, fetiš seksualnog odnosa.

Uloga FBI i drugih dokumenata

Izveštaj FBI-a iz 2021. godine, takođe dio najnovijih ispisa, navodi da je Aragon posetio FBI kako bi prijavio mejl u kojem se nudi sedam video snimaka seksualnog zlostavljanja i lokacija dvije devojke zakopane na ranču Zoro u zamjenu za jedan bitkoin.

Rojtersova pretraga drugih dokumenata Ministarstva pravde SAD nije pronašla dodatne reference na navode iz cenzurisanog mejla niti informacije o tome šta su istražitelji zaključili o tim tvrdnjama.

Ministarstvo pravde SAD prošle godine je upozorilo da neki od fajlova iz istrage o Epstajnu "sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje", uključujući anonimne optužbe koje istražitelji nisu potvrdili, a u nekim slučajevima su utvrdili da su lažne.

Lokalni zvaničnici pozivaju na dalju istragu

U intervjuu u sredu, komesarka za državne poslove Novog Meksika, Stefani Garsija Ričard, rekla je da je njeno odeljenje pronašlo cenzurisani mejl tokom nedavne pretrage najnovije Epstajnove dokumentacije.

Garsia Ričard je u pismu od 10. februara upućenom Ministarstvu pravde SAD i u javnoj izjavi pozvala federalne i državne pravosudne organe da potpuno istraže optužbe o kriminalnim aktivnostima na Epstajnovom ranču i državnom zemljištu koje ga okružuje.

Epstajn je 1993. godine zakupio oko 503 hektara državnog zemljišta oko ranča, a Garsija Ričard je otkazala zakup u septembru 2019. godine nakon što je utvrđeno da Epstajn zemljište nije koristio za stočarstvo ili poljoprivredu, već kao privatnu zonu oko ranča.

Epstajn je preminuo u zatvoru u Njujorku u avgustu 2019. godine, a njegova smrt je okarakterisana kao samoubistvo.