Američki državljani u Iranu pozvani su da se evakuišu. Ambasada savetuje pripremu zaliha i praćenje lokalnih medija.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Teheranu pozvala je jutros američke građane da napuste Iran. U objavi na svojoj veb-stranici, Ambasada je poručila građanima da pronađu plan za napuštanje Irana koji ne zavisi od američke vlade.

Ambasada savjetuje građanima da, ukoliko ne mogu da odu iz Irana, odu na "bezbjednu lokaciju", prenijela je Al Džazira.

Takođe je savjetovano američkim državljanima da naprave zalihe hrane, vode i ljekova, kao i da prate lokalne medije, prenosi b92 pisanje Tanjuga.

U međuvremenu, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči pozvao je danas na "međusobno poštovanje" uoči pregovora sa SAD o nuklearnom programu Irana i drugim pitanjima.

Arakči je na mreži Iks napisao da Iran pristupa diplomatiji "otvorenih očiju" i sa sjećanjem na prošlu godinu, ističući da se angažuje "u dobroj veri i čvrsto stoji na svojim pravima".

"Obaveze moraju da budu ispoštovane. Jednak status, međusobno poštovanje i obostrani interes nisu retorika - oni su obavezni i stubovi su trajnog sporazuma", naveo je iranski ministar.

Indirektni pregovori između Irana i SAD biće održani danas u glavnom gradu Omana, Muskatu. SAD i Iran prethodno su se saglasili da se pregovori održe u petak u Istanbulu, uz učešće drugih bliskoistočnih zemalja u svojstvu posmatrača. Međutim, iranska strana je u utorak zatražila da se razgovori prebace u Oman i da budu bilateralni, kako bi se fokusirali isključivo na nuklearna pitanja, a ne i na teme kao što je raketni programi, koje su prioritet za SAD i zemlje regiona.

