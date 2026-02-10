Tramp razmatra slanje još jednog nosača aviona kod Irana.

Izvor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp je u velikom intervjuu za "Axios" izjavio da razmatra slanje još jednog nosača aviona na Bliski istok blizu obale Irana. Objasnio je da razmatra slanje druge grupe brodova koji prate nosač aviona za slučaj da propadnu pregovori sa Iranom.

Pregovori su počeli u Omanu prošlog petka, 6. februara. U Iranu se situacija od početka godine malo primirila nakon žestokih protesta u velikom broju gradova, pa su nastavljeni pregovori Sjedinjenih Država i Irana koji su bili prekinuti zbog demonstracija na kojima je u Iranu stradao veliki broj ljudi.

"Ili ćemo sklopiti dogovor ili ćemo morati da uradimo nešto veoma 'grubo' ", rekao je Tramp.