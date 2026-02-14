Mumificirano tijelo starije žene otkriveno je u jednoj kući u njemačkom regionu Donja Bavarska, a pokrenuta je istraga protiv njene 82-godišnje ćerke, prenose danas njemački mediji.

Izvor: Felix Hörhager / AFP / Profimedia

Ćerka preminule žene je pod istragom zbog sumnje da je izvršila prevaru jer je nastavila da prima majčinu penziju, prenio je Špigel.

Policija je nakon obdukcije saopštila da se tijelo nalazilo u kući u Rumansfeldenu, u okrugu Regen, nekoliko godina.

Slučaj se istražuje kao prevara

Tačan period koliko je tijelo bilo u kući prije nego što je otkriveno početkom februara ostaje nejasan, naveo je list.

Odjeljenje za krivične istrage i javno tužilaštvo istražuju slučaj kao sumnju na prevaru.

Za sada istražitelji nijesu pronašli dokaze o nasilnoj smrti majke, ali takođe još nijesu utvrdili precizan uzrok smrti žene, koja je rođena 1922. godine, naveo je njemački list.