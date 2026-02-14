Objavljena dokumenta Ministarstva pravde otkrivaju višegodišnju komunikaciju, profesor negira bilo kakvu umiješanost u zločine

Izvor: Kurir, Department of Justice

Profesor sa Univerziteta u Los Anđelesu rekao je osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu, čija mu je dobrotvorna organizacija 2017. godine uplatila ček od 100.000 dolara, da će „vidjeti“ da li su studenti „slatki“, pokazuju dokumenta Ministarstva pravde.

Mark Tramo, pomoćnik profesora neurologije na Univerzitetu UCLA, dopisivao se sa Epstajnom putem mejla između 2010. i 2019. godine, kada je Epstajn preminuo izvršivši samoubistvo.

On je negirao bilo kakvu umiješanost, navodeći: „Ja nisam počinio nikakav zločin i nisam bio umiješan u Epstajnovu bolest“, uz tvrdnju da je znao samo za raniju Epstajnovu presudu, ali ne i za zločine sa maloljetnicima.

Objavljeni mejlovi pokazuju da su se dopisivali o akademskim temama i donacijama, uključujući ček od 100.000 dolara Epstajnove fondacije. Tramo je u jednoj poruci naveo: „Užasnut sam i ljut što je zaštitnik naše dobre namjere neprofitne fondacije povrijedio toliko žena!“

Zanimljivo je da se Epstajnova saučesnica Gizlejn Maksvel dopisivala sa studentkinjom po imenu Kejsi Vaserman, koja je završila studije na pomenutom fakultetu.

Poruke o studentima i donacijama

Tramo je priznao da je učestvovao u razmjeni mejlova o studentima sa Epstajnom, ali je tvrdio da studenti nijesu bili sa njegovih predavanja na UCLA ili Harvardu.

U jednom mejlu iz 2018. godine zahvalio se Epstajnu na donaciji: „Danas je prvi dan nove akademske godine ovdje na UCLA-u. Nadam se da će vam biti interesantno – iskreno hvala što ste sve ovo omogućili tokom godina.“

Još 2010. godine pisao mu je: „Šta radiš ovih dana? Vratio si se iz Evrope? Nazad u nauku? Potreban si nam.“

U drugoj poruci Tramo je Epstajnu prenio detalje o naučnoj studiji: „Baš sam danas čitao da će novorođenčad snažnije sisati cuclu ako to pokrene reprodukciju snimka glasa njihove majke, nego ako se pusti glas neke druge žene.“

Anonimni korisnik aplikacije „YikYak“ doveo je u pitanje zašto bi profesor slao Epstajnu mejlove sa naučnim sadržajem o novorođenčadi, posebno jer su poruke poslate nakon što je Epstajn javno razotkriven kao pedofil.

Nedavno je otkrivena i Epstajnova privatna prepiska sa jednom od djevojaka, koja mu se žalila na zdravstveno stanje i izražavala strah da će umrijeti zbog neobičnih pojava na tijelu.

Tramo je takođe Epstajnu slao domaći zadatak sa kursa 2018. godine, kao i mejlove o psihologiji i događajima na fakultetu, što je dodatno otvorilo pitanje prirode njihovog odnosa.

„Nijesam imao pojma da je perverznjak“

Godine 2007. Tramo je poslao mejl Epstajnovom asistentu, navodeći da će stati uz Epstajna dok se priprema da prizna krivicu za podsticanje dječje prostitucije.

U saopštenju iz septembra 2025. godine, koje je poslao listu „Harvard Crimson“, Tramo je naveo da „nije znao“ za Epstajnove „užasne zločine“ u trenutku kada je slao poruke podrške.

„Nikada nijesam posjetio Epstajnovo ostrvo, nikada nijesam letio njegovim avionima i nikada ga nijesam vidio sa mladim djevojkama“, rekao je Tramo u toj izjavi i dodao: „Nijesam imao pojma da je perverznjak.“