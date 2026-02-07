Umjesto „časnog prekida prijateljstva“, dokumenti ukazuju na devetodnevni boravak uz zabave, sastanke i dolaske mladih žena

Izvor: US Department of Justice/PA

Objavljeni su novi detalji o posjeti princa Endrua njujorškoj vili Džefrija Epstajna krajem 2010. godine, koja dovode u pitanje ranije tvrdnje britanskog princa da je boravak imao isključivo jednu svrhu – da „časno“ prekine prijateljstvo sa osuđenim seksualnim prestupnikom.

Princ Endru je u intervjuu za BBC 2019. godine izjavio da je u Njujorku proveo „četiri dana“ kako bi Epstajnu lično saopštio da više neće imati kontakt s njim. Međutim, prema novim mejlovima i dokumentima koje objavljuje britanski Daily Mail, boravak je trajao čak devet dana, od 29. novembra do 7. decembra 2010. godine.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Tokom tog perioda, Epstajn je, kako proizlazi iz prepiske, organizovao niz okupljanja, večera i zabava, obezbijedio princu automobil i vozača „za cijelu sedmicu“, kao i kozmetički tretman odmah po dolasku. U isto vrijeme, u mejlovima se pominju dolasci mladih žena u vilu, od kojih su neke, prema navodima u porukama, dolazile „poslije škole“, uz zahtjeve za gotovinu od 5.000 dolara, navodno za lične potrebe poput baletske opreme.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da je čuvena fotografija princa Endrua i Epstajna u Central parku, koju je princ opisao kao „slučajnu“ i nastalu prilikom završetka odnosa, zapravo snimljena sedmog dana boravka, kada su, prema dokumentima, u vilu i dalje dolazile brojne gošće.

Hronologija prepiske pokazuje da su se tokom posjete nizali doručci sa poslovnim ljudima, proslava Epstajnovog izlaska iz zatvora, velika zabava uz prisustvo poznatih ličnosti, kao i razmjena poruka o „uspješnim večerima“. Iako je princ kasnije tvrdio da se 6. decembra vratio kući, mejlovi ukazuju da je to bila tek „posljednja noć“ u Njujorku, prije odlaska narednog dana.

Izvor: House Oversight Democrats

U prazničnoj čestitki poslatoj nakon povratka, princ Endru je Epstajnu napisao da mu je „bilo sjajno provesti vrijeme sa mojom američkom porodicom“ i da se raduje skorom ponovnom susretu – što dodatno baca sumnju na tvrdnju da je posjeta imala za cilj prekid svih veza.

Novi detalji tako otvaraju ozbiljna pitanja o vjerodostojnosti ranijih izjava princa Endrua i prirodi njegovog odnosa sa Džefrijem Epstajnom, posebno u kontekstu dokumentovanih aktivnosti tokom boravka u Njujorku.