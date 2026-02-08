Dokumenti američkog Ministarstva pravde otkrivaju pokušaje umrežavanja sa Kremljom, diplomatama i oligarsima, ali bez potvrde o direktnom pristupu Vladimiru Putinu

Nakon smrti bivšeg ruskog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin 2017. godine, Džefri Epstajn intenzivirao je pokušaje da se poveže sa drugim visokim ruskim zvaničnicima, uključujući ministra vanjskih poslova Sergej Lavrov, ali i šire krugove političke i finansijske elite u Moskvi i Sankt Peterburgu.

Prema dokumentima američkog Ministarstva pravde, Epstajn je tokom 2010-ih nastojao da uspostavi kontakte sa vrhom Rusije, uključujući i predsjednika Vladimir Putin. U tim pokušajima koristio je međunarodne posrednike, među kojima se pominje i Norvežanin Torbjorn Jagland, tadašnji generalni sekretar Savjet Evrope, kako bi poslao poruke i predstavio se kao osoba sa globalnim uticajem.

Dokumenti navode da je Epstajn ranije bio u direktnom kontaktu sa Čurkinom, kome je, kako se tvrdi, nudio pomoć u vezi sa poslovnim aranžmanima njegovog sina u Njujorku. Nakon Čurkinove smrti, Epstajn je pokušavao da preko novih kanala nadomjesti izgubljeni pristup ruskim diplomatskim krugovima.

Posebno se ističu njegovi odnosi sa Sergej Beljakov, kao i sa ruskim oligarsima, među kojima je i Oleg Deripaska. Kroz te veze Epstajn je, prema navodima, pokušavao da se približi ruskoj eliti i uspostavi poslovne i političke kontakte, nudeći savjete i posredovanje i ruskim i američkim sagovornicima.

U dokumentima se pominje i da je Epstajn o tim pokušajima razgovarao sa svojim američkim kontaktima, uključujući Stiv Banon, nastojeći da proširi mrežu uticaja na relaciji Vašington–Moskva.

Epstajn je, kako se navodi, planirao sastanke sa visokim ruskim zvaničnicima i tražio privatne razgovore, ali dostupni podaci ne potvrđuju da je ikada ostvario direktan susret sa Putinom. Kremlj je u više navrata odbacio tvrdnje o njegovim vezama sa ruskim obavještajnim strukturama, dok analitičari ocjenjuju da su Epstajnovi potezi više ličili na agresivno umrežavanje i samopozicioniranje nego na stvarnu institucionalnu povezanost.

Iako je Epstajn još početkom 2000-ih putovao u Moskvu i Sankt Peterburg i pratio međunarodne ekonomske i tehnološke forume, njegovi pokušaji prodora u najviše krugove ruske vlasti ostali su, prema dosadašnjim saznanjima, bez konkretnog rezultata.