Supruga Noama Čomskog priznala da su bili nepromišljeni i izmanipulisani, te da nijesu dovoljno istražili prošlost osuđenog finansijera

Noam Čomski i njegova supruga Valerija počinili su „tešku grešku“ i bili „nepromišljeni“ jer nijesu temeljno istražili prošlost Džefrija Epstajna, navela je Valerija Čomski u opsežnoj javnoj izjavi. Kako je istakla, pokojni finansijer ih je svjesno prevario i izmanipulisao.

Odnos 97-godišnjeg lingviste i filozofa sa Epstajnom ponovo je dospio u fokus javnosti nakon što su dokumenti američkog Ministarstva pravde otkrili nove detalje o njihovom prijateljstvu i komunikaciji, čak i nakon Epstajnove presude iz 2008. godine.

Kada se Epstajn 2019. suočio sa optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, obratio se Čomskom za savjet kako da reaguje. U jednoj poruci, koju je Epstajn proslijedio saradniku, Čomski mu je sugerisao da ignoriše medijske napade.

„Gledao sam kako se grozno postupa sa vama u štampi i javnosti. Bolno je reći, ali mislim da je najbolji način da to nastavite ignorisati“, napisao je Čomski, upozoravajući da javne reakcije samo hrane „otrovne napade“.

Izvinjenje i priznanje greške

Valerija Čomski je naglasila da su ona i suprug bili svjesni teksta koji je Miami Herald objavio 2018. godine o Epstajnovim zloupotrebama, ali da nijesu razumjeli punu razmjere njegovih zločina sve do drugog hapšenja u julu 2019.

„Bili smo nepromišljeni što nijesmo temeljno istražili njegovu prošlost. To je bila ozbiljna greška i zbog te loše procjene izvinjavam se u ime nas oboje. Noam mi je, prije moždanog udara, rekao da se osjeća isto“, navela je Valerija Čomski, podsjećajući da je njen suprug 2023. godine pretrpio težak moždani udar.

Dodala je da je za oboje bilo „duboko uznemirujuće“ saznanje da su se družili sa osobom koja se predstavljala kao dobronamjeran prijatelj, dok je istovremeno vodila „tajni život ispunjen kriminalnim, neljudskim i perverznim djelima“.

„Savjet je dat u pogrešnom kontekstu“

Valerija Čomski istakla je da se savjet koji je njen suprug dao Epstajnu mora posmatrati u kontekstu. Kako tvrdi, Epstajn je Noamu Čomskom predstavljao sebe kao žrtvu nepravednog progona, oslanjajući se na Čomskovo lično iskustvo sa političkim i medijskim kontroverzama.

„Epstajn je stvorio manipulativnu priču o svom slučaju, u koju je Noam u dobroj vjeri povjerovao. Sada je jasno da je sve bilo orkestrirano, s namjerom da se Noam iskoristi kako bi se popravio Epstajnov javni imidž“, navela je.

Naglasila je i da Čomski nikada nije bio protiv ženskih prava, već da je Epstajn zloupotrijebio njegovu kritiku tzv. „kulture otkazivanja“ kako bi se predstavio kao njena žrtva.

Večere, putovanja i novac

Valerija Čomski potvrdila je da su ona i suprug prisustvovali večerama u Epstajnovoj kući u Njujorku, boravili u njegovim stanovima u Njujorku i Parizu, te večerali na njegovom ranču u Novom Meksiku. Takođe su zajedno učestvovali na više akademskih skupova. Naglasila je, međutim, da nikada nijesu posjetili Epstajnovo ostrvo, niti znali šta se tamo dešavalo.

Par je Epstajna upoznao 2015. godine, a Valerija tvrdi da tada nijesu znali za njegovu presudu iz 2008. godine. Predstavljao se kao filantrop zainteresovan za nauku, što je, kako kaže, privuklo Čomskog.

„Nesvjesno smo otvorili vrata trojanskom konju. Epstajn je slao poklone i stvarao prilike za razgovore u oblastima koje su Noamu bile važne. Žao nam je što nijesmo ranije shvatili da je to bila strategija manipulacije“, poručila je.

Govoreći o finansijskim transakcijama, pojasnila je da je Epstajn jednom poslao Čomskom ček od 20.000 dolara u okviru lingvističkog izazova, kao i da mu je pomogao da povrati 270.000 dolara izgubljenih zbog nepravilnosti u penzionim fondovima.

„Epstajn je u tom slučaju djelovao isključivo kao finansijski savjetnik i nikada nije imao pristup našim bankovnim ili investicionim računima. Nijesmo imali nikakva ulaganja preko njegove kancelarije“, zaključila je Valerija Čomski.