Dokumenti Ministarstva pravde otkrivaju detalje o okupljanju moćnih ljudi Silicijumske doline, koje je Džefri Epstajn opisivao kao „divlje“

Izvor: Kurir, US Department of Justice

Fotografija pronađena u fajlovima osuđenog seksualnog prestupnika Džefri Epstajn prikazuje večeru iz 2015. godine kojoj su prisustvovale neke od najuticajnijih ličnosti Silicijumske doline. Snimak je objavilo američko Ministarstvo pravde, a njegov sadržaj je ponovo izazvao veliku pažnju javnosti.

Na fotografiji se vidi osnivač Fejsbuka Mark Zakerberg, koji sjedi za stolom pored milijardera Ilon Mask i Džoija Ita, bivšeg direktora MIT Media Laba, prenosi Dejli mejl. Večeri je, prema navodima, prisustvovao i suosnivač PayPala Piter Til, iako se on ne nalazi na samoj fotografiji.

Fotografija uramljena u Epstajnovom stanu

Prema dokumentima, večera je održana 2. avgusta 2015. godine. Epstajn je dan kasnije fotografiju poslao samom sebi imejlom, a kasnije ju je držao uramljenu i izloženu u svom stanu na Menhetnu. U prepiskama iz tog perioda hvalio se autoru i ljekaru Piteru Atiji da večera sa „Maskom, Tilom i Zakerbergom“, što je opisao kao poseban društveni događaj.

U drugom imejlu, upućenom milijarderu Tomu Prikeru 20. avgusta iste godine, Epstajn je to okupljanje opisao jednom riječju – „divlje“. Taj izraz danas ponovo izaziva kontroverze, s obzirom na prirodu krivičnih djela za koja je kasnije optužen.

Mask se više puta pominje u prepisci

Objavljeni spisi pokazuju da se Mask u Epstajnovim imejlovima pominje u više navrata, uključujući poruke koje datiraju još iz 2012. i 2013. godine, kada je Epstajn već bio osuđen za seksualne zločine protiv maloljetnica na Floridi. U tim porukama govori se o mogućim posjetama Epstajnovom karipskom ostrvu, iako nema dokaza da je do tih posjeta zaista došlo.

Uprkos tome, Mask je u više navrata negirao bliskost sa Epstajnom. U intervjuima i objavama na društvenim mrežama isticao je da nikada nije bio na Epstajnovim zabavama i da je uvijek pozivao na krivično gonjenje svih koji su sa njim počinili zločine.

Bez dokaza o krivičnim djelima

Važno je naglasiti da samo pojavljivanje na fotografijama ili u prepiskama koje su dio Epstajnovih dokumenata ne predstavlja dokaz bilo kakvog krivičnog djela. Imenovane osobe su, nakon objavljivanja više miliona dokumenata Ministarstva pravde, nastojale da umanje ili objasne prirodu svojih kontakata sa Epstajnom, ističući da nijesu bile upoznate sa razmjerama njegovih zločina.

Epstajn je preminuo 2019. godine u pritvoru u Njujorku, a interesovanje javnosti za njegov društveni krug i dalje ne jenjava.