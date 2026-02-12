Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus saopštio je ovu odluku posle sastanka u Ramštajn formatu održanog 12. februara u sjedištu NATO

Izvor: Printscreen/YoutTube

Ukrajina će uskoro dobiti 35 presretačkih raketa za protivvazdušni sistem Patriot, od kojih će 30 obezbijediti države članice Kontakt grupe za odbranu Ukrajine, dok će dodatnih pet isporučiti Njemačka.

Njemački ministar odbrane Boris Pistorijus saopštio je ovu odluku posle sastanka u Ramštajn formatu održanog 12. februara u sedištu NATO-a, prenosi Evropska pravda.

Pistorijus je iznio, kako je naveo, spontani predlog da Njemačka pošalje dodatnih pet PAC-3 presretačkih raketa, pod uslovom da partnerske zemlje zajednički obezbijede još 30 projektila.

"Kada je riječ o protivvazdušnoj odbrani, odlučio sam da na kraju našeg sastanka predložim da Njemačka Ukrajini preda pet dodatnih PAC-3 presretačkih raketa, ako druge partnerske zemlje zajedno isporuče 30 komada. Svi znamo da je riječ o spasavanju života", rekao je Pistorijus.

On je naglasio da je pitanje isporuke pitanje dana, a ne nedelja ili mjeseci.

"Mogu da kažem da smo na dobrom putu", poručio je njemački ministar.

Pistorijus je podsjetio da će Ukrajini 2026. godine biti potrebno najmanje 50 milijardi dolara za samoodbranu.