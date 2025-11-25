Tijelo bebe pronađeno je u postrojenju za preradu otpada u Bremenu.

Izvor: Felix Hörhager / AFP / Profimedia

Tijelo bebe pronađeno je rano jutros u postrojenju za preradu otpada u Bremenu u Njemačkoj, piše "Dk online". Tijelo je pronađeno oko devet časova kada je zaposleni, koji je radio na preradi tpada u industrijskoj luci, primijetio tijelo bebe.

Vozilo pogrebnog preduzeća stiglo je u prostorije kompanije ubrzo nakon otkrića tijela bebe. Identitet bebe, kao i okolnosti smrti, nisu poznati zasad.

Bremen: Mitarbeiter von Entsorgungsfirma finden toten Säugling im Müllhttps://t.co/Xs5btByAah#delmenhorsterkreisblatt — Delmenhorster Kreisblatt (@Kreisblatt)November 25, 2025

Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile okolnosti smrti bebe. Nije poznato da li je bila živa u trenutku kada je ostavljena u kontejneru.