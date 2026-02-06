Aerodrom Berlin Brandenburg je zatvoren zbog opasnog crnog leda i ledene kiše. Letovi su obustavljeni, a putnici se suočavaju sa kašnjenjima.

Izvor: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Letovi na aerodromu Berlin Brandenburg (BER) jutros su potpuno obustavljeni. Razlog je opasan crni led u kombinaciji sa ledenom kišom. Prema rijječima portparola aerodroma, polijetanja i slijetanja nisu moguća. Trenutno nije jasno kada će se operacije nastaviti.

Aerodrom je već u četvrtak uveče potpuno obustavio rad. Oko 20 časova, vazdušni saobraćaj je potpuno obustavljen nakon što su se slojevi leda formirali na pistama.

Polijetanja i slijetanja više nisu bila moguća iz bezbjednosnih razloga, a operacije su obustavljene do petka ujutru.

U četvrtak ujutru bilo je ozbiljnih poremećaja na aerodromu BER. Zbog ledene kiše, sva polijetanja su morala biti obustavljena, jer bezbjedno odleđivanje aviona više nije bilo moguće. Slijetanja su tada još uvijek bila dozvoljena, ali su kasnije i ona obustavljena.

Mnogi putnici i dalje treba da očekuju kašnjenja, otkazivanja i promjene rezervacija. Aerodrom preporučuje da se prije dolaska direktno provjeri status leta sa avio-kompanijama. Ostaje nejasno kada će se vremenska situacija poboljšati i kada će se operacije nastaviti.

U petak ujutru, vremenska situacija ostaje opasna, posebno na sjeveroistoku Njemačke. Njemačka meteorološka služba i dalje prognozira ledenu kišu, crni poledicu i maglu. Područje od Meklenburškog jezerskog okruga do Baltičkog mora je posebno pogođeno, gdje postoji rizik od ledene kiše sa zaleđenim djelovima.

Klizavi uslovi će se zadržati i u djelovima Berlina i Brandenburga. U Bušovu, Brandenburg, 27-godišnji muškarac je zadobio povrede opasne po život tokom noći nakon što se okliznuo na zaleđenim stepeništima. Međutim, očekuje se da će se situacija postepeno poboljšavati tokom dana sa temperaturama oko nule, mada su moguće i pojedinačne sniježne padavine.

(Telegraf/MONDO)