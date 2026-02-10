Francuski predsjednik Emanuel Makron smatra da Evropa mora direktno da obnovi dijalog sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi se pronašao put ka miru u Ukrajini.

Francuski predsjednik Emanuel Makron veruje da Evropa mora ponovo direktno da razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi se pronašao put ka miru u Ukrajini. Makron je za nekoliko evropskih novina - uključujući njemački Zidojče cajtung i francuski Le Mond - rekao da Evropa ne smije da prepusti razgovore sa Rusijom Vašingtonu.

"Mora biti moguće obnoviti dijalog sa Rusijom. Zašto? Zato što će se onog dana kada postignemo mir, taj mir ticati i Evrope. Obnovili smo kanale razgovora na tehničkom nivou", rekao je francuski predsednik.

Ko treba da razgovara sa Putinom?

Na pitanje da li želi da on bude taj koji će razgovarati sa Putinom, Makron je odgovorio da smatra kako je potreban dobro organizovan evropski pristup, ali da ne smije biti previše učesnika.

Kremlj tvrdi da je Rusija spremna na povratak dijalogu sa Francuskom na predsjedničkom nivou, piše agencija dpa.

"To nas impresionira"

"Bilo je kontakata i možemo da potvrdimo da ćemo, ukoliko bude potrebno i poželjno, što pre pomoći u obnovi dijaloga na najvišem nivou", rekao je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

"Dugo govorimo da je nelogično, kontraproduktivno i štetno za sve strane da se odnosi svedu na nulu", naglasio je Peskov. Govoreći o spremnosti Makrona na direktne razgovore Evropljana sa Putinom. Peskov je dodao da to Moskvu "impresionira".

Makronov savjetnik za spoljnu politiku Emanuel Bon nedavno je boravio u Moskvi, a nemački kancelar Fridrih Merc tada je rekao da je riječ o koordinisanoj inicijativi.

Kada su Makron i Putin poslednji put razgovarali?

Makron i Putin su poslednji put telefonski razgovarali 1. jula prošle godine, što je bila njihova prva razmijena mišljenja posle tri godine. Portparol Kremlja je takođe rekao da Rusija teži što bržem povratku za pregovarački sto kako bi se okončao rat u Ukrajini.

Za sada nije određen datum za trilateralne razgovore nakon što su se ukrajinska i ruska strana, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, prošle sedmice sastale u Abu Dabiju, dodao je Peskov. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je u razgovoru za kanal NTV da u pregovorima još ima mnogo posla.