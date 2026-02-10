Rusija priprema veliku prolećnu ofanzivu na istoku i jugu Ukrajine, dok ukrajinske snage uz dronove i iskustvo najavljuju zaustavljanje napada i velike gubitke ruskih trupa.

Izvor: Delil SOULEIMAN / AFP / Profimedia

Dok ruska zimska ofanziva donosi velike ljudske gubitke uz minimalne teritorijalne dobitke, analitičari upozoravaju da generali Vladimira Putina i dalje planiraju da poraze Ukrajinu i nametnu joj mirovne uslove. Prema ukrajinskim i međunarodnim vojnim posmatračima, Rusija gomila trupe i vojnu opremu za veliku ofanzivu koja bi mogla da počne do kraja proljeća, piše Kyiv Post.

Planovi za veliku ofanzivu

Moskva formira strateške rezerve za veliki napad koji bi trebalo da počne krajem proleća na istoku, a kasnije i na jugu Ukrajine, izjavio je Roman Pohorilij, suosnivač vojno-istraživačke grupe Deep State UA, na bezbjednosnoj konferenciji u Kijevu.

Prema njegovim riječima, glavni pravac ofanzive biće usmjeren ka velikim gradovima Donjecke oblasti – Slavjansku i Kramatorsku – s ciljem da se većina kopnenih jedinica Oružanih snaga Ukrajine (OSU) uvuče u opštu bitku i uništi.

Pomoćni napad, koji bi uslijedio početkom ljeta, bio bi usmjeren ka južnim oblastima Ukrajine, prema Zaporožju i Orihivu, kako bi se ukrajinske snage odvukle sa glavnog bojišta na istoku.

Ukupne ruske snage prikupljene za glavni udar mogle bi da broje više od 100.000 vojnika, procijenio je Ruslan Mikula, drugi lider DeepStatea.

Potvrde američkih analitičara

Američki Institut za proučavanje rata (ISW) iznio je slične procjene. U svojoj analizi navode da rusko vojno rukovodstvo planira da iskoristi strateške rezerve, koje formira od sredine 2025. godine, za veliku prolećnu ofanzivu na istoku Ukrajine.

Prema ISW-u, planiranje velike ofanzive, potvrđeno vidljivim pomijeranjima trupa i obrascima regrutacije, u potpunoj je suprotnosti sa zvaničnim izjavama Kremlja da Rusija želi mir i da nema namjeru da zauzima dodatnu ukrajinsku teritoriju.

Analiza ISW-a takođe navodi da je namjera Kremlja da vojno porazi Ukrajinu i postigne odlučujuću pobjedu vjerovatno nerealna, zbog snage ukrajinskih odbrambenih sistema zasnovanih na dronovima i pada broja novaka u Rusiji.

"Pretvorili smo ih u vojsku koja koristi magarce"

U analizi DeepStatea navodi se da su ukrajinske snage već pokazale da mogu da zaustave ruske napade i da će to vjerovatno učiniti ponovo. Saveznici sa Zapada pozivaju se da razlikuju sliku ruske vojske kakvu prikazuju državni mediji od realnih borbenih sposobnosti na terenu.

"Mi smo već "drugu najmoćniju vojsku svijeta" pretvorili u vojsku koja trpi ogromne ljudske gubitke, napada motociklima i civilnim automobilima, a logistiku obavlja pomoću magaraca, djeva i konja", navodi se u saopštenju DeepStatea.

Dodaje se da Moskva razumije samo jezik sile i da se na taj izazov mora odgovoriti zajedničkim naporima, uz kombinovanje ukrajinskog iskustva i naoružanja zapadnih partnera.

NEW: Russian Foreign Minister Sergei Lavrov explicitly blamed the United States on February 9 for the lack of progress in ending Russia’s war against Ukraine.



Other Key Takeaways:



Lavrov reiterated Russia’s demand for effective control over Ukraine’s post-war government and the…pic.twitter.com/ACsNwbgRb8 — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar)February 10, 2026

Bivši šef CIA: Ukrajinci će izdržati

General Dejvid Petreus, bivši komandant savezničkih snaga u Avganistanu i nekadašnji direktor CIA, rekao je za Kyiv Post da su ruski napadi ka prvom cilju – Pokrovsku – već u toku i da se OSU u tom sektoru drži mjesecima.

Na pitanje da li će ukrajinska odbrana izdržati masovniju prolećno-ljetnju ofanzivu, Petreus je odgovorio:

"Zaustaviće Ruse. Izdržaće. Iza njih stoji ukrajinski narod."

Ukrajinski vojni novinar Andrij Caplijenko naveo je 8. februara na Telegramu da Rusija gomila snage i priprema novu veliku ofanzivu na jugu i istoku Ukrajine tokom ljeta.

"Ovo je priprema za eskalaciju, a ne za diplomatiju. Biće zaustavljeni", poručio je.

Od tenkova do pešadijskih infiltracija

Početkom 2024. godine ukrajinske snage su se u odbrani sve više oslanjale na rojeve dronova, nanoseći Rusima teške gubitke. U roku od godinu dana ruske trupe bile su prinuđene da gotovo u potpunosti napuste upotrebu tenkova i oklopnih transportera, jer su postali laka meta za dronove.

Nova ruska taktika, primijećena početkom 2025. godine, zasniva se na infiltraciji malih pešadijskih grupa koje je teže uočiti. To je omogućilo spor napredak, ali uz izuzetno visoke, ponekad i katastrofalne gubitke.

Borbe kod Pokrovska

DeepState je u ponedeljak saopštio da ruske pešadijske jedinice nastavljaju napredovanje u sektoru Pokrovska, koristeći niske temperature koje smanjuju efikasnost dronova.

Pokrenut je novi talas infiltracija u sjevernom dijelu Pokrovska i u obližnjem Mirnohradu, gdje se, prema navodima, desetak ruskih vojnika krilo u gradskoj crkvi. Ruska oklopna kolona poslata kao pojačanje je uništena, uz više od 300 poginulih ili ranjenih vojnika, navodi se u izveštaju, koji Kyiv Post nije mogao nezavisno da potvrdi.

Prema izvještaju RBC-Ukrajina od 5. februara, ruske snage izbjegavaju direktne napade na ukrajinske položaje i umjesto toga postavljaju zasjede duž linija snabdijevanja i ruta koje koriste bespilotna kopnena vozila.

Kirilo Sazonov, oficir 41. mehanizovane pešadijske brigade OSU, izjavio je da su procjene o velikoj ruskoj ofanzivi realne i da ruskim tvrdnjama o miroljubivim namjerama ne treba vjerovati.

"Rusija se ne sprema za mir. Vidimo pojačan pritisak na frontu. Oni više nemaju stotine hiljada vojnika i oklopnih vozila u rezervi. Sve što su mogli, već su poslali. Jurišne jedinice se popunjavaju u hodu, bez ozbiljne obuke, i šalju pravo u smrt", naveo je Sazonov.

Dodao je da će sa dolaskom toplijeg vremena Rusija u borbu ubaciti sve preostale rezerve, ali da će ishod biti isti: minimalan napredak uz maksimalne gubitke.

"Tako se borimo s njima još od 2022. godine. Njihova ekonomija puca. Sada su u krizi, a do ljeta će doživjeti ozbiljan slom", zaključio je Sazonov.