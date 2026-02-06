Oglasio se portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov, nakon pokušaja atentata na generala Vladimira Aleksejeva.

Izvor: Profimedia

Kremlj želi brz oporavak general-potpukovniku Vladimiru Aleksejevu, koji je bio meta atentata, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

"Želimo generalu da preživi i oporavi se. Nadamo se da će tako i biti", rekao je Peskov, odgovarajući na pitanja novinara o pokušaju atentata na general-potpukovnika Aleksejeva.

Kako je ranije objavio Ruski istražni komitet, nepoznati naoružani napadač je u petak otvorio vatru na Alekseja u stambenoj zgradi generala u Moskvi. On je hospitalizovan, a nema zvaničnih potvrda o tome u kakvom je stanju. Pokrenut je krivični postupak o pokušaju ubistva i ilegalnoj trgovini vatrenim oružjem.

General je hospitalizovan u moskovskoj bolnici, ali njegovo stanje nije zvanično objavljeno. Izvor RT-a javlja da je general u teškom stanju. Telegram kanali Maš i Baza, koji su bliski snagama bezbjednosti, tvrde da je general upucan u leđa.

General Aleksejev ima veoma važnu funkciju u ruskoj vojsci, a stekao je široku ozloglašenost 2023. godine u vezi sa oružanom pobunom Vagnerovog PVK-a, učestvuјući u pregovorima u Rostovu na Donu sa Јevgeniјem Prigožinom.

Nekoliko visokih vojnih zvaničnika je ubijeno u pokušajima atentata u Rusiji poslednjih godina, ali su se oni obično dešavali eksplozijama, a ne pucnjavom.

