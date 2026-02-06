General-potpukovnih ruske armije Vladimir Aleksejev upucan je rano jutros u stambenoj zgradi u Moskvi.

Kako je objavio ruski Istražni komitet, Aleksejev je hospitalizovan.

"Prema riječima istražitelja, 6. februara, u stambenoj zgradi koja se nalazi na Volokolamskom autoputu u Moskvi, još uvijek nepoznata osoba je ispalila nekoliko hitaca u muškarca i pobjegla sa mjesta događaja. Žrtva je hospitalizovana u gradskoj bolnici " rekli su iz istražnog komiteta.

Za napadačem, ili napadačima, se još uvijek traga.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого 6 февраля 2026 года было совершено покушение в Москве, госпитализирован.



Istražitelji i forenzički stručnjaci pregledaju snimke sa nadzornih kamera i ispituju svjedoke.

Aleksejev je prvi zamjenik načelnika Glavne obaveštajne uprave Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije.

Ko je general Vladimir Aleksejev

General Aleksejev je rođen 1961. godine u selu Golodki, koje se danas nalazi na teritoriji Ukrajine.

Završio je Vazduhoplovnu školu u Rjazanju, a kasnije je služio kao načelnik Obaveštajne uprave Moskovskog vojnog okruga, zatim Dalekoistočnog vojnog okruga.

Nakon toga je premješten u centralni aparat Glavne obaveštajne uprave Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije.

Do 2011. godine obavljao je funkciju načelnika 14. uprave Glavne obavještajne uprave Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije.

Tokom antiterorističke operacije u Siriji, komandovao je vojnoobavještajnim operacijama.

Ukazom predsjednika Rusije Vladimira Putina, 2017. godine mu je dodijeljeno najviše rusko odlikovanje - zvanje Heroja Ruske Federacije.

Tokom pobune osnivača Vagnera Jevgenija Prigožina, izjavio je da su namjere pobunjenika bile da se zabije "nož u leđa zemlji i predsjedniku", i da pobunjenici "pokušavaju da uzurpiraju njegovu moć".

On je tada pozvao pobunjenike da se urazume, a kasnije je razgovarao i sa samim Prigožinom u Rostovu na Donu.