Misterija pucnjave u Moskvi: Vladimir Aleksejev teško ranjen, napadač i dalje u bjekstvu

Ruski general Vladimir Aleksejev (65), zamjenik komandanta ruske vojne obavještajne službe GRU, teško je ranjen jutros u Moskvi, u napadu čije okolnosti i dalje izazivaju brojne spekulacije.

Prema navodima lista Komersant, pucnjava se dogodila oko 7 časova po lokalnom vremenu, na stepeništu stambene zgrade u Volokolamskoj ulici, gdje Aleksejev živi.

Napadač je generala upucao više puta — u ruku, nogu i grudi. Iako teško ranjen, Aleksejev je pokušao da razoruža napadača, nakon čega je došlo do fizičkog obračuna u hodniku zgrade, ispred lifta.

Napadač je uspio da pobjegne sa lica mjesta i za njim se i dalje traga. U zvaničnim saopštenjima navodi se da je pucala „neidentifikovana osoba“, ali pojedini ruski mediji spekulišu da je napadač najvjerovatnije žena, ili osoba koja se predstavljala kao dostavljač hrane, što joj je omogućilo da neometano uđe u zgradu.

Kako piše Komersant, istražni organi raspolažu opisom osumnjičenog, kao i video-snimcima i fotografijama sa nadzornih kamera, ali identitet napadača za sada nije potvrđen.

Aleksejev je hitno prebačen u jednu od moskovskih klinika, gdje je smješten na odjeljenje intenzivne njege. Ljekari navode da je izgubio veliku količinu krvi i da se nalazi u kritičnom stanju, pri čemu je jedan od metaka pogodio vitalne organe.

Prema pisanju Radija Slobodna Evropa, Aleksejev se smatra jednim od najuticajnijih ljudi unutar GRU-a, obavještajne agencije ruskog Ministarstva odbrane poznate po operacijama sabotaže, atentata, špijunaže i sajber napada.

Во дворе захваченного штаба Южного военного округа сидят на лавочке замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, Пригожин и первый заместитель начальника ГУ генштаба (бывшее ГРУ) Владимир Алексеев.



Пригожин требует выдать ему министра Шойгу и начальника генштаба Герасимова, подчиненный…pic.twitter.com/SiJUZvTGUI — Минута в минуту (@minutavminutu)June 24, 2025

Njegov neposredni nadređeni je admiral Igor Kostjukov, koji je predvodio rusku delegaciju na nedavnim pregovorima sa Ukrajinom i Sjedinjenim Američkim Državama u Abu Dabiju.

Britanske vlasti su Aleksejeva ranije dovodile u vezu sa trovanjem bivšeg ruskog obavještajca Sergej Skripalj nervnim agensom novičok u Velikoj Britaniji 2018. godine, nakon čega je jedna britanska državljanka preminula usljed slučajnog izlaganja toj supstanci.

Takođe je bio u bliskim odnosima sa Jevgenij Prigožin, osnivačem plaćeničke grupe Vagner, koji je poginuo u avionskoj nesreći u avgustu 2023. godine. Zbog sajber napada, uključujući operacije usmjerene protiv američkih političkih stranaka, Aleksejev se nalazi i pod sankcijama Ministarstva finansija SAD.