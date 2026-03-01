logo
Dušica Jakovljević završila u Urgentnom centru: Voditeljka sve zabrinula slikama iz bolnice (Foto)

Autor Dragana Tomašević
0

Voditeljka je pravo sa aerodroma otišla u bolnicu.

Dušica Jakovljević završila u Urgentnom centru Izvor: Pink

Dušica Jakovljević nakon putovanja se oglasila na društvenim mrežama i objavila fotografiju koja je mnoge zabrinula.

Voditeljka je sa aerodroma pravo otišla u Urgentni centar odakle se i oglasila.
Kako se može vidjeti po fotografiji Dušica je sjedjela ispred sektora za oralnu hirurgijiu.

Na fotografiji je bez mnnogo objašnjena napisala samo: - Sa aerodroma na Urgentni:

Problemi sa zdravljem

Voditeljka je nedavno govorila o problemu sa kojim se dugo suočavala i pokušalvala nekolilo puta da riješi.

- Desilo se da sam imala šest intervencija na sinusima - nehirurških, rađenih radiotalasima. To je ono što mnogi pogrešno tumače kao šest operacija. Pored toga imam i šest alergija. Inače, genetski sam sklona devijaciji, jer i sa tatine i sa mamine strane u porodici imamo jake kosti. U jednom trenutku sam poželela da svoj nos malo skratim i smanjim, jer mi se to jednostavno dopadalo. Pridržavala sam se svih preporuka tokom oporavka, ali se nos, nažalost, urušio na jednu stranu dok je zarastao. Upravo na mestu gde je bila devijacija srušio se prednji dio. Nije ništa strašno, ali me očekuje još jedna operacija koja bi trebalo sve da ispravi, jer se radi - rekla je voditeljka u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".

Dušica Jakovljević Urgentni centar

