Napadač Rendžersa Čermiti dao je prelijep gol makazicama na Old Firm derbiju sa Seltikom.

Kakav gol smo videli na Old Firmu! Posle prvog poluvremena meča Rendžersa i Seltika u Glazgovu vodi Rendžers 2:0 golovma Portugalca Čermitija, a prvo je bio zaista spektakularan.

U osmom minutu meča defanzivci Seltika izgubili su loptu vrlo blizu svog šesnasterca. Na kraju je ona prebačena na drugu stranu kod Skov Olsena, a kada je Danac centrirao sigurno nije očekivao ono što sledi.

Usledile su nestvarne makazice. Portugalac koji je ranije nastupao za Sporting i Everton se digao, a onda sjajno udario loptu i stadion je eksplodirao. Pogledajte ovu golčinu:

Možda Old Firm nije bitan?

Trenutno na tabeli škotskog prvenstva vodi Harts! Na četiri kola do poečtka plejofa imaju 63 boda, dok je Rendžers drugi sa 56 i utakmicom manje, a Seltik treći sa 54 i dva meča manje. Mnogi navijaju da konačno neko razbije škotski duopol velikana i uzme titulu.

Hartsi dolaze iz Edinburga, a poslednju titulu su osvojili davne 1960. godine. Poslednji put kada je neko ko nije Seltik ili Rendžers uzeo titulu bio je to tim Aberdina 1985. godine.

(MONDO, N.L.)