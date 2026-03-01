HONOR je otkrio Robot telefon sa pokretnom kamerom, novi Magic V6, MagicPad 4 i MagicBook Pro 14, kao i ALPHA PLAN AI strategiju.

Izvor: Ilija Baošić

HONOR je 1. marta, uoči Mobile World Congress 2026 sajma, u Barseloni predstavio novu niz uređaja koji idu od eksperimentalnog "Robot telefona", preko novog preklopnog flagship modela Magic V6, pa sve do tableta, laptopa i humanoidnog robota. Pored toga, kineska kompanija predstavila je i novu fazu svoje AI strategije.Kompanija je dodatno razradila svoju viziju Augmented Human Intelligence (AHI) kroz takozvani ALPHA PLAN, koji se oslanja na tri stuba - Alpha Phone, Alpha Store i Alpha Lab. U praksi, to znači dublju integraciju vještačke inteligencije u hardver, softver i ekosistem uređaja.

Izvor: Ilija Baošić

Hajde da se detaljnije bavimo onim što je HONOR predstavio.

HONOR Robot - telefon kao nijedan drugi

HONOR-ov Robot pametni telefon predstavlja eksperimentalni koncept uređaja koji pokušava da spoji pametni telefon i robotsku mehaniku u jedinstveno iskustvo.

Izvor: Ilija Baošić

Za razliku od klasičnih telefona koji komuniciraju isključivo putem ekrana i glasa, ovaj uređaj integriše mikro-motor i 4DoF gimbal sistem, omogućavajući fizičko pomijeranje kamere montirane na robotsku "ruku". Telefon može da prati korisnika tokom video poziva, automatski kadrira subjekte, reaguje pokretima poput klimanja "glavom", pa čak i da izvodi sinhronizovane pokrete uz muziku.

Sistem kamere zasniva se na senzoru od 200 MP, uz gimbal stabilizaciju u tri ose. Podržani su AI Object Tracking, Super Steady Video režim i AI SpinShot funkcija sa rotacijama od 90 i 180 stepeni za kinematografske tranzicije.

Ideja je jasna - HONOR istražuje kako bi budući AI uređaji mogli da kombinuju percepciju prostora, pokret i inteligentno praćenje u jednom kompaktnom formatu.

HONOR Magic V6 - savitljivi flagship nove generacije

Izvor: Ilija Baošić

Magic V6 predstavlja najnoviji premijum savitljivi telefon kompanije.

U zaklopljenom stanju debljina iznosi 8,75 mm, uz IP68 i IP69 sertifikate otpornosti. HONOR je integrisao silicijum-ugljeničnu bateriju pete generacije kapaciteta 6.660 mAh - sada uz 25% udela silicijuma, što omogućava visoku gustinu energije bez povećanja dimenzija.

Izvor: Ilija Baošić

Ekran poklopca dijagonale 6,52 inča i unutrašnji od 7,95 inča koriste LTPO 2.0 tehnologiju sa adaptivnim osvežavanjem od 1 do 120 Hz. Maksimalna HDR osvetljenost ide do 6.000 nita "spolja" i 5.000 nita "iznutra".

Unutrašnji panel koristi ultratanko fleksibilno staklo sa 44% manjim ugibom u odnosu na prethodnu generaciju, dok 4320 Hz PWM zatamnjivanje i AI Defocus Display doprinose udobnosti pri dužem korišćenju.

Magic V6 pokreće moćni Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset, uz naprijedni sistem hlađenja pomoću parne komore, sa naglaskom na multitasking i AI produktivnost.

Dostupnost modela Magic V6 planirana je za drugu polovinu godine, dok će detalji o cijenama biti naknadno objavljeni.

HONOR MagicPad 4 i HONOR MagicBook Pro 14 - širenje AI ekosistema

Izvor: Ilija Baošić

HONOR je predstavio i MagicPad 4, tablet debljine svega 4,8 mm sa 12,3-inčnim 3K OLED ekranom i osvežavanjem do 165 Hz. Pokreće ga ista Snapdragon 8 Gen 5 platforma, uz AI alate za multitasking i podršku za Linux Lab okruženje kroz Developer Options.

MagicPad 4 stiže na naše tržište već u aprilu.

Izvor: Ilija Baošić

MagicBook Pro 14 dodatno proširuje laptop ponudu kompanije, uz Intel Core Ultra Series 3 procesore, 14,6-inčni OLED ekran i fokus na performanse, bateriju i prenosivost.

Humanoidni robot - sledeći korak ka fizičkoj AI interakciji

Izvor: Ilija Baošić

Na događaju je predstavljen i prvi humanoidni robot kompanije HONOR, kao nagoveštaj budućeg pravca razvoja. Planirana primena uključuje asistenciju pri kupovini, inspekcije i pružanje podrške korisnicima.

Kompanija naglašava da iskustvo u razvoju pametnih telefona i povezanih uređaja predstavlja osnovu za personalizovanu, inteligentnu fizičku interakciju u budućim robotima.