Ruske snage su tokom noći napale više regiona Ukrajine, pri čemu je najmanje jedna osoba poginula, a više od deset civila, uključujući djecu, ranjeno.

Izvor: EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / PROFIMEDIA

Ruske snage izvele su tokom noći niz napada na više ukrajinskih regiona. U udarima na stambene četvrti i civilnu infrastrukturu poginula je najmanje jedna osoba, dok je više od deset ljudi povrijeđeno, uključujući djecu i starije, saopštile su u nedjelju regionalne vlasti. Granatiranje je, prema ukrajinskim zvaničnicima, počelo kasno u subotu i nastavilo se do jutarnjih sati, piše Kyiv Post.

Napadi u Dnjepropetrovskoj oblasti

Načelnik Dnjepropetrovske regionalne vojne uprave Oleksandar Hanža izjavio je da su ruske snage napale okrug Dnjepar nedugo poslije ponoći. Povrijeđeni desetogodišnji dječak prevezen je u bolnicu, a ljekari su njegovo stanje ocijenili kao umjereno teško. U napadu su oštećene tri privatne kuće, objavio je Hanža na Telegramu. U oblasti Nikopolja ruske snage su teškom artiljerijom granatirale lokalne zajednice, ali tamo nije bilo žrtava. Stručne ekipe su na terenu kako bi procijenile štetu.

Teške posljedice u Zaporoškoj oblasti

Guverner Zaporoške oblasti Ivan Fedorov saopštio je da je u ruskim napadima u posljednja 24 sata jedna osoba ubijena, a osam je ranjeno. Prema podacima regionalnih vlasti, ruske snage izvele su 577 napada na 30 naselja, koristeći vazdušne udare, bespilotne letilice, višecijevne raketne sisteme i artiljeriju. Zabilježeno je najmanje 67 slučajeva oštećenja stambenih zgrada, vozila i infrastrukture, dok hitne službe nastavljaju procjenu razaranja i pružanje pomoći civilima.

Granatiranje stambenih područja u Hersonu

Na jugu Ukrajine, Hersonska regionalna vojna uprava saopštila je da su ruske snage oko 23.10 časova iz višecijevnih raketnih sistema granatirale Korabeljni okrug grada Hersona. U napadu su povrijeđene tri žene. Dvije od njih, starosti 86 i 44 godine, hospitalizovane su sa povredama umerenog stepena, eksplozivnim povredama, zatvorenim povredama glave i povredama od udarnog talasa.

U posljednja 24 sata, u ruskom granatiranju širom Hersonske oblasti poginula je jedna osoba, a 18 je ranjeno. Oštećeno je 16 stambenih zgrada, 67 privatnih kuća, crkva, prodavnica, skladišta, pomoćni objekti, gasovod, privatna garaža i više vozila.

Obrazac stalnog pritiska

Ukrajinski zvaničnici navode da noćni napadi predstavljaju nastavak stalnog pritiska na civilna područja, pri čemu se ruske snage oslanjaju na artiljeriju, rakete i bespilotne letilice za napade na stambene četvrti i ključnu infrastrukturu. Vlasti su pozvale građane da prate upozorenja o vazdušnim napadima i ostanu u skloništima, upozoravajući da rizik od novih napada ostaje visok dok se borbe nastavljaju širom južne i istočne Ukrajine.