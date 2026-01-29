Francuski predsjednik Emanuel Makron oštro je osudio ruske napade na civile i energetsku infrastrukturu u Ukrajini, najavivši slanje generatora kako bi se stanovništvu pomoglo da prebrodi zimu.

Izvor: Profimedia

Francuski predsjednik Emanuel Makron osudio je ruske napade na civile i energetsku infrastrukturu i najavio slanje generatora u Ukrajinu.

"Jučešnji napad na putnički voz u Harkovskoj oblasti je neprihvatljiv. Francuska oštro osuđuje ruske napade na civile i energetsku infrastrukturu. Suočeni sa hitnošću, mobilišemo se. Nakon sastanka G7+, kojim je kopredsjedavala Francuska, generatori će biti poslati u Ukrajinu kako bi se pomoglo stanovništvu da prebrodi zimu", poručio je Makron na platformi X.

"Podržavaćemo Ukrajinu u svakom smislu"

Njegova izjava uslijedila je nakon telefonskog razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

"Stav Francuske je jasan: podržavaćemo Ukrajinu koliko god bude potrebno kako bi mogla da se brani i pobijedi agresiju koju vodi Rusija. Ukrajina takođe može da računa na Francusku u okviru Koalicije voljnih. Nastavljamo da radimo na stvaranju uslova za pravedan i trajan mir koji garantuje bezbjednost Ukrajine i Evrope", rekao je Makron.

J’ai échangé à l’instant avec le Président@ZelenskyyUa.



L’attaque d’hier contre un train de passagers dans la région de Kharkiv est inacceptable.



La France condamne avec la plus grande fermeté les frappes russes contre les civils et contre les infrastructures énergétiques.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)January 28, 2026

Dodao je i da su se evropski lideri složili da budu u potpunosti uključeni u rasprave koje ih se tiču u kontekstu aktuelnih mirovnih pregovora.

"Francuska ostaje odlučna da povećava pritisak na Rusiju sve dok izbjegava mir. Radimo na novim sankcijama na evropskom nivou i nastavićemo sa naporima da poremetimo flotu u sjenci", dodao je Makron, prenosi Index.

Pogledajte snimak ruskog napada dronom na putnički voz u Harkovskoj regiji u Ukrajini:

Everyone should see this right now. A baby being pulled out of a passenger train in Ukraine. Civilians purposefully targeted. This is sick. A friend of mine on the train just sent me this harrowing footage.pic.twitter.com/FjLgUirPBS — Caolan (@CaolanReports)January 27, 2026

Na snimku se vidi vagon u plamenu, dok putnici, uključujući ženu sa bebom u naručju, bježe u obližnje šumovito područje, u napadu je ubijeno najmanje pet osoba.