Ruske snage izvele su napad na porodilište u Zaporožju, pri čemu je povrijeđeno najmanje šest osoba, uključujući dvije trudnice na ljekarskom pregledu, saopštio je guverner Ivan Fedorov.

Ruske snage su danas napale porodilište u Zaporožju, gradu na jugu Ukrajine, pri čemu je povrijeđeno najmanje šest osoba, saopštio je guverner Ivan Fedorov.

On je objavio i snimke sa mjesta napada na kojima se vidi oštećena zgrada sa razbijenim prozorima, iz koje se i dalje podiže dim, prenosi Kyiv Independent.

Među povrijeđenima su i dvije trudnice koje su se u trenutku ruskog udara nalazile na ljekarskom pregledu, naveo je Fedorov. "Napad na porodilište još je jedan dokaz rata koji se vodi protiv života", poručio je guverner.

Porodilišta kao mete napada

Tokom ruske invazije, snage Moskve su, pored druge civilne infrastrukture, u više navrata gađale i porodilišta. U napadu na grad Vilnjansk u Zaporoškoj oblasti 2022. godine ubijena je beba stara svega dva dana.

Najnoviji napad na Zaporožje dogodio se u trenutku kada Rusija pojačava ofanzivu u južnom dijelu zemlje, uz učestale udare na tom području.

Napad se desio i u vrijeme pokušaja postizanja mirovnog sporazuma između Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je 29. januara da je ruski predsjednik Vladimir Putin pristao na sedmodnevnu obustavu napada na ukrajinske gradove.

Međutim, Moskva je naknadno precizirala da se dogovor odnosi isključivo na Kijev i da primirje važi do danas, neposredno pred najavljeni novi talas hladnog vremena.