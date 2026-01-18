Rusija je tokom noći izvela nove vazdušne udare na Ukrajinu, a meta su bili Harkov, Odesa i Sumi, gdje ima mrtvih i ranjenih.

U ruskom napadu dronom tokom noći poginula je dvadesetogodišnja djevojka u ukrajinskom gradu Harkovu, saopštili su ukrajinski zvaničnici, dok su dodatni napadi zabilježeni i u oblastima Sumi i Odesa.

Napad na kuću u Harkovu

U ruskom udaru na sjeveroistočni ukrajinski grad Harkov poginula je 20-godišnja djevojka, a ranjeno je više osoba tokom noći, saopštili su regionalni zvaničnici u ranim jutarnjim satima u nedjelju.

"Postoje informacije o jednoj osobi koja je poginula, što je posljedica neprijateljskog napada dronom na privatnu kuću" rekao je gradonačelnik Harkova Igor Terehov u objavi na Telegramu.

Povrijeđeni i posljedice napada

Regionalni guverner Oleg Sinegubov kasnije je naveo da je bespilotna letjelica (UAV) udarila u stambeni objekat, pri čemu je stradala 20-godišnja žena, dok je druga osoba ranjena. Sinegubov je dodao i da je 41-godišnja žena pretrpjela „akutnu stresnu reakciju“ nakon napada.

Napadi i u Sumiju i Odesi

Napadi nisu bili ograničeni samo na Harkov. U sjeveroistočnoj oblasti Sumi, službe za vanredne situacije saopštile su da su u vazdušnom udaru na stambeno naselje ranjene tri žene i jedno sedmogodišnje dijete.

Preliminarne procjene ukazuju na oštećenja na 15 stambenih objekata. U oblasti Odesa, zvaničnici Izmailskog okruga prijavili su još jedan ruski napad, ponovo usmjeren na objekte kritične infrastrukture.

Bez žrtava u Odeskoj oblasti

Prema prvim informacijama, u ovom napadu nije bilo žrtava, ali su zvaničnici naveli da se radi o nastavku obrasca ponovnih udara na region dunavskih luka.

Diplomatski kontekst

Napadi su uslijedili u trenutku kada su ukrajinski pregovarači u subotu stigli u Sjedinjene Američke Države na razgovore sa administracijom predsjednika Donalda Trampa o mogućnostima okončanja četvorogodišnjeg rata sa Rusijom.

Očekuje se da će fokus biti na bezbjednosnim garancijama i poslijeratnoj obnovi. Rat u Ukrajini predstavlja najteži oružani sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata.