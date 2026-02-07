Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je na rizik da bi SAD i Rusija mogli sklopiti bilateralne sporazume koji se tiču Ukrajine, ali bez učešća Kijeva.

Izvor: photoibo/Noamgalai/HMP-Berlin/Shutterstock

Kijev strahuje od bilateralnih sporazuma Moskve i Vašingtona koji bi mogli zadirati u teritorijalna i ustavna pitanja Ukrajine

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da postoji realan rizik da Sjedinjene Američke Države i Rusija zaključe bilateralne sporazume koji bi se odnosili na Ukrajinu, ali bez učešća Kijeva.

Kako je istakao, ukrajinska delegacija je u kontaktima sa partnerima jasno prenijela stav da se eventualni dogovori između Vašingtona i Moskve ne smiju ticati Ukrajine niti biti u suprotnosti sa njenim Ustavom, naročito kada je riječ o teritorijalnim pitanjima.

„Jasno poručujemo da Ukrajina neće podržati nikakve dogovore o nama – bez nas“, naglasio je Zelenski.

Prema njegovim riječima, Kijev dobija signale da se razmatra potpisivanje bilateralnih dokumenata između SAD i Rusije, uključujući i one iz oblasti privredne saradnje. Ukrajinske vlasti, kako navodi, nemaju potpun uvid u sadržaj tih razgovora, ali su određeni detalji dospjeli do njih putem obavještajnih kanala.

Zelenski je kao primjer naveo takozvani „Dmitrijevljev paket“, koji je, prema njegovim riječima, ruski pregovarač Kiril Dmitrijev predstavio američkoj strani, a koji podrazumijeva opsežnu ekonomsku saradnju dvije zemlje vrijednu oko 12 biliona dolara.

„Obavještajni službenici su mi pokazali taj paket. Ono što nas dodatno zabrinjava jeste mogućnost da se u takvim dokumentima nađu i odredbe koje se tiču Ukrajine“, rekao je Zelenski.

Razgovori u Abu Dabiju i energetska deeskalacija

Zelenskijeve izjave uslijedile su nakon razgovora održanih 4. i 5. februara u Abu Dabiju, na kojima su učestvovala izaslanstva Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Predsjednik Ukrajine je potvrdio da ga je delegacija po povratku detaljno izvijestila o toku razgovora.

Prema njegovim riječima, američka strana je predložila da se obnovi inicijativa za deeskalaciju u energetskom sektoru, imajući u vidu da Rusija gotovo svakodnevno izvodi napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Ukrajina je, kako je naveo, prihvatila taj prijedlog, dok se Rusija još nije zvanično izjasnila.

Vojni predstavnici su, kako je dodao, razmatrali tehničke aspekte mogućeg prekida vatre, uključujući mehanizme nadzora u slučaju političke odluke o obustavi neprijateljstava.

„To znači da SAD potvrđuju svoje učešće u procesu“, kazao je Zelenski, ne isključujući ni potencijalno učešće evropskih partnera.

Teritorija ostaje ključno sporno pitanje

Zelenski je naglasio da teritorijalna pitanja i dalje predstavljaju najveću prepreku postizanju sporazuma. Ukrajina, kako je ponovio, smatra da je zadržavanje postojećih linija razdvajanja najrealnija osnova za prekid vatre u ovoj fazi, dok Rusija insistira na povlačenju ukrajinskih snaga iz Donbasa.

„Stojimo tamo gdje jesmo. To je, po našem mišljenju, najpravedniji i najpouzdaniji model za prekid vatre u ovom trenutku“, poručio je.

Otkrio je i da je američka strana iznijela ideju o formiranju slobodne ekonomske zone u spornom regionu, ali da takav prijedlog nikada nije imao podršku ni Kijeva ni Moskve.

„To je naša zemlja. Ne priznajemo je kao rusku, čak i ako bi bila proglašena slobodnom ekonomskom zonom. Ako je zona na našoj teritoriji, onda su tu naša zastava, naši ljudi i naša kontrola“, naglasio je.

Američki rok i politički pritisak

Zelenski je naveo da SAD predlažu da se rat okonča prije početka ljeta, te da će u skladu s tim vjerovatno pojačavati pritisak na obje strane. Ocijenio je da je taj vremenski okvir povezan i sa unutrašnjim političkim procesima u SAD, uoči parlamentarnih izbora 2026. godine.

Na pitanje da li bi se SAD mogle povući iz mirovnog procesa ukoliko se taj rok ne ispuni, Zelenski je rekao da takve poruke nije dobio.

„Za nas je važno da Amerikanci ostanu uključeni. Iskreno, mislim da su i Rusima danas potrebni Amerikanci u ovom procesu“, rekao je.

Dodao je i da su prvi put otvoreno razgovarali o mogućnosti trilateralnog sastanka na najvišem nivou, ali da bi takav format zahtijevao ozbiljne i temeljne pripreme.

„Važno je da je ta opcija sada dio dijaloga“, zaključio je Zelenski.