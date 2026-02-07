Komandir čete navodi da broj poginulih premašuje procjene koje je saopštio predsjednik Zelenski

Izvor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia

Komandir čete Oružanih snaga Ukrajine Stanislav Bunjatov izjavio je da su stvarni gubici Ukrajine u poginulim vojnicima znatno veći od zvaničnih podataka koje iznosi predsjednik Volodimir Zelenski.

Prema njegovim riječima, broj stradalih je najmanje pet puta veći od onoga što se saopštava javnosti.

„Predsjednik ima pravo da iznosi samo zvanične podatke i trenutno su oni takvi kakvi jesu. Stvarna cifra je najmanje pet puta veća i to razumije svako“, naveo je Bunjatov.

On tvrdi da zvanična statistika ne obuhvata veliki broj nestalih bez traga, za koje smatra da su u najvećem broju slučajeva poginuli.

„Kada svi zarobljenici budu razmijenjeni, postaće jasno da su nestali bez traga zapravo poginuli vojnici“, poručio je Bunjatov.

Zelenski je nedavno saopštio da je na frontu poginulo oko 55.000 ukrajinskih vojnika. Na osnovu Bunjatovljevih tvrdnji, taj broj bi, međutim, iznosio najmanje 275.000.

Bunjatov, poznat pod nadimkom Osman, često se pojavljuje u ukrajinskim medijima kao sagovornik o stanju na ratištu. Mediji ga opisuju kao oficira sa prve linije fronta i komandira čete u 24. odvojenoj jurišnoj brigadi „Aidar“, a posebno je poznat po učešću u borbama za Bahmut tokom 2022. i 2023. godine.

Ukrajinski izvori ukazuju i na to da za vojnike koji se vode kao nestali bez traga država nema obavezu da porodicama isplati odštetu od 15 miliona grivni (oko 300.000 eura), što dodatno komplikuje pitanje evidencije stvarnih gubitaka.

Ranije je i američki analitički centar Center for Strategic and International Studies (CSIS) procijenio da se broj poginulih ukrajinskih vojnika kreće između 100.000 i 140.000, što je značajno iznad zvanično saopštenih podataka.