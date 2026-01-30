Zelenski je optužio evropske partnere da su zbog kašnjenja isporuka ostavili Ukrajinu bez efikasne PVO, što je Rusiji omogućilo napade na energetsku infrastrukturu usred zime.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je evropske partnere da su protivvazdušnu odbranu njegove zemlje ostavili na cjedilu, što je Rusiji omogućilo da balističkim projektilima teško ošteti energetsku infrastrukturu i dovede Ukrajinu "na rub potpunog zamračenja". Zbog zakašnjelih zapadnih uplata, tvrdi Zelenski, ključni odbrambeni sistemi "bili su neupotrebljivi".

U razgovoru sa novinarima u Kijevu sinoć, ukrajinski predsjednik izjavio je da su rakete presretači PAC-3 za sisteme Patriot, koje su obećali evropski partneri, stigle dan kasnije zbog propuštene uplate. To je, prema njegovim riječima, ostavilo brojne Ukrajince bez struje, grijanja i vode usred najhladnije zime od početka rata.

"Uplata u okviru inicijative PURL nije izvršena. Rakete nisu stigle", rekao je, ne navodeći koja je zemlja odgovorna za propust.

Frustracija zbog praznih sistema

Zelenski je, čini se, mislio na ruski napad od 20. januara, u kojem su, prema ukrajinskim vazduhoplovnim snagama, na Ukrajinu ispaljene 34 balističke i krstareće rakete. Municija PAC-3 jedina je u ukrajinskom arsenalu koja može da obara balističke projektile.

On je još 16. januara upozorio da su zalihe municije za protivvazdušnu odbranu opasno niske, navodeći da je do tog jutra nekoliko sistema ostalo bez raketa. Svoj oštar govor na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu ovog mjeseca, u kojem je kritikovao evropske saveznike, Zelenski je objasnio frustracijom zbog neizvršene uplate.

"Rusija je uspjela da poremeti snabdijevanje Kijeva strujom i vodom jer su naše jedinice za odbranu od balističkih napada prazne, jednostavno prazne", rekao je.

"Pokušajte da zamislite, znam da balistički projektili lete ka našoj energetskoj infrastrukturi, znam da su sistemi Patriot postavljeni i znam da neće biti struje jer nemamo rakete da ih presretnemo", opisao je situaciju. "U takvoj sam se situaciji našao. I pregovaram o raketama PAC-3 koje stižu dan nakon što smo dovedeni na rub potpunog kolapsa sistema."

Priznao je da govori "emotivno", ali je naglasio da je važno da Ukrajina i Evropa "moraju biti na istoj talasnoj dužini kako bi sve ostalo moglo biti efikasno i pravovremeno".

Inicijativa PURL i reakcije Zapada

Inicijativu PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) pokrenuli su prošle godine SAD i NATO kako bi se sredstvima evropskih država nabavljali američki sistemi protivvazdušne odbrane i drugo ključno oružje za odbranu Ukrajine. Među državama koje doprinose inicijativi su Njemačka, Norveška, Poljska, Holandija, Belgija, Kanada, Luksemburg, Portugal, Slovenija i Španija.

Dvojica zapadnih zvaničnika upoznatih sa funkcionisanjem inicijative izjavila su da optužbe Zelenskog nisu tačne, ali su odbili da iznesu detalje. NATO nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar. U međuvremenu, visoka predstavnica EU za spoljnu politiku Kaja Kalas izjavila je da evropske prestonice "moraju dublje da zahvate u sopstvene zalihe protivvazdušne odbrane", jer se Ukrajina ove zime suočava sa "humanitarnom katastrofom".

Trampov poziv Putinu i primirje u Kijevu

Izjave Zelenskog dolaze u trenutku kada je Kremlj objavio da je američki predsjednik Donald Tramp zatražio od ruskog predsjednika Vladimira Putina sedmodnevno primirje u napadima na Kijev zbog izuzetno niskih temperatura. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov dodao je da je Trampov cilj bio "stvaranje povoljnih uslova za održavanje pregovora" između ruskih i ukrajinskih zvaničnika u Abu Dabiju. Kremlj je danas potvrdio da je Putin pristao na prekid vatre do 1. februara.

Dve strane su prošle nedjelje održale trilateralne razgovore sa SAD-om u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, a novi krug trebalo bi da se održi kasnije u februaru. Ukrajinski zvaničnici optužuju Rusiju za "energetski teror" usred nastojanja Trampove administracije da podstakne mirovne pregovore i okonča rat koji sledećeg mjeseca ulazi u petu godinu.

Sam Tramp je potvrdio poziv tokom sastanka kabineta u četvrtak.

"Lično sam zamolio predsjednika Putina da sedam dana ne gađa Kijev i druge gradove i naselja tokom ove izuzetne hladnoće. I pristao je na to. Moram vam reći, to je bilo veoma lijepo od njega", rekao je Tramp.

Tokom noći između četvrtka i petka, sirene za vazdušnu uzbunu u Kijevu nisu se oglasile, a čini se da se Rusija pridržavala dogovora. Ukrajinske vazduhoplovne snage nisu zabilježile raketne napade ili napade bespilotnim letjelicama na veći dio zemlje, uključujući glavni grad. Ipak, na područja oko istočnih linija fronta lansirano je 111 dronova i jedan projektil, a za sada nije poznato da li je ciljana kritična infrastruktura.