Tramp komentarisao najavu Bila Klintona koji će svjedočiti o slučaju Epstin u Kongresu.

Izvor: YouTube/Barbarian/X/allenanalysis/Printscreen

Američki predsjednik Donald Tramp obratio se predstavnicima medija u Ovalnoj kancelariji o slučaju Džefrija Epstina, osuđenog sek**alnog predatora koji je preminuo u zatvoru pod nerazjašnjenim okolnostima u Njujorku 2019. godine. Tramp je komentario najavu bivšeg američkog predsjednika Bila Klintona koji će sa svojom suprugom Hilari pred Kongresom svjedočiti o Epstinu zbog toga što se njegovo ime spominje dosta puta u fajlovima Epstina.

Bil je poznavao Epstina i to nije krio. Međutim, negira da je znao za njegove sek**alne prestupe.

"Mislim da je to šteta, da budem iskren. Ona (Hilari)? Da, i ona je vrlo sposobna žena, bila je mnogo bolja od nekih ljudi u debatama.

Pametna žena je to, nije mi drago što ovo vidim. Ali kada pogledate mene, krenuli su bili i na mene. Htjeli su da me strapju u zatvor do kraja života.

Ispostavilo se da sam nevin. Imao sam prijatelja, vrlo pametnog i bogatog čovjeka, koji mi je uvijek govorio da uvijek moram da budem najiskrenija osoba na svijetu.

Bilo je i tad više stotina i hiljada dokumenata o meni i ništa nisu našli. Borili su se godinama oko utaje poreza, unajmili su najbolje računovođe na svijetu i ništa nisu pronašli", rekao je Tramp.

Hillary Clinton to James Comer:



“Let’s have it — in public. Cameras on. We’ll be there.”



Meanwhile Donald Trump is suddenly:



“It’s a shame.”

“I always liked Bill.”

“Hillary’s very capable.”



That’s preemptive appeasement. He's scared.



Which usually means the Clintons are…pic.twitter.com/1S9xVEiqE6 — Brian Allen (@allenanalysis)February 5, 2026

Da podsjetimo, Tramp se spominje u više stotina dokumenata Epstina. Bil Klinton u više hiljada, objavljene su i fotografije na kojima se Bil nalazi sa Epstinom što Bil nije negirao (poznanstvo), ali je demantovao da je išta znao o njegovim sek**alnim prestupima o čemu će tek detaljno govoriti pred Kongresom.