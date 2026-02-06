Norveška princeza Mete-Marit ponovo se izvinila javnosti zbog prijateljstva sa osuđenim pedofilom Džefrijem Epstajnom.

Norveška prestolonaslednica Mete-Marit danas se ponovo izvinila zbog prijateljstva sa osuđenim se**ualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, u jednom od nekoliko skandala koji su pogodili kraljevsku porodicu u toj nordijskoj zemlji.

"Takođe se izvinjavam zbog situacije u koju sam dovela kraljevsku porodicu, posebno kralja i kraljicu", rekla je Mete-Marit u izjavi koju je objavila kraljevska palata.

Novi dosijei povezani sa Epstinom, koje je prošle nedelje objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država, uključuju obimnu imejl-prepisku između Mete-Marit i Epstina nakon što je 2008. godine proglašen krivim za se**ualne zločine nad djecom.

Sinu joj se sudi zbog silovanja

Mete-Marit, supruga sina kralja Haralda, prestolonaslednika Hokona, ranije se izvinila zbog održavanja kontakata, rekavši da je pokazala lošu procjenu, prenosi Index.

Norveški premijer je izjavio da Mete-Marit i drugi istaknuti Norvežani, koji se pominju u najnovije objavljenim dokumentima o Epstinu, treba da daju više detalja o svojim kontaktima sa Epstinom.

Norveška kraljevska porodica već se suočava sa nekoliko izazova. Marijusu, sinu Mete-Marit iz veze koja je prethodila njenom braku sa prestolonaslednikom Hokonom, trenutno se sudi zbog silovanja i porodičnog nasilja.