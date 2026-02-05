U najnovijim Epstinovim dosijeima pojavili su se imejlovi bivšeg zaposlenog koji tvrdi da su na ranču Zoro u Novom Meksiku sahranjene dvije djevojke, a dokumenti sadrže uznemirujuće tvrdnje o seksualnom zlostavljanju i planovima Epstina

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Osuđeni seksualni prestupnik i pedofil, Džefri Epstin je navodno naredio da se dvije djevojke sahrane u blizini njegovog ranča nakon što su zadavljene tokom "grubog, fetiš seksa", navodi se u imejlu objavljenom u najnovijim Epstajnovim dosijeima.

Imejl, koji je poslala osoba koja tvrdi da je radila za Epstina, takođe sadrži linkove koji navodno prikazuju pokojnog pedofila kako se upušta u seksualne odnose sa maloljetnim djevojčicama.

Prepiska, prvo poslata muškarcu po imenu Edi Aragon 21. novembra 2019. godine, prije nego što je proslijeđena FBI-ju, objavljena je kao dio tri miliona dokumenata iz Epstajnovih dosijea koje je u petak objavilo Ministarstvo pravde SAD.

U imejlu pod nazivom "Povjerljivo: Džefri Epstin", osoba, čije je ime redigovano, tvrdila je da je "bila tamo i sve vidjela, kao bivši zaposleni u Zorou".

Tvrdili su da su djevojčice sahranjene po naređenju Epstina i "Madam G", za koju se vjeruje da je Gislejn Maksvel, na ranču Zoro, prostranom imanju seksualnog prestupnika u Novom Meksiku, za koje se dugo pričalo da je služilo kao jedno od njegovih privatnih igrališta za seksualno zlostavljanje i trgovinu ljudima.

Izvor: Department of Justice

Sadržaj mejla:

"Edvarde. Ovo je osjetljivo, tako da će ovo biti prvi i poslednji imejl u zavisnosti od vašeg nahođenja. Možete da izaberete da ga uzmete ili da ga odbacite, ali ovo dolazi od osobe koja je bila tamo i sve vidjela, kao bivši zaposleni u Zorou. Materijal ispod je uzet iz kuće Džefrija Epstina kao moje osiguranje u slučaju budućih tužbi protiv Epstina. Izvinjavam se, ali bez dodatnih pitanja" navodi se na početku mejla i dodaje:

"Ono što je osuđujuće u vezi sa Džefrijem Epstinom tek treba da bude napisano. Da li ste znali da su negdje u brdima izvan Zoroa dvije djevojke iz inostranstva sahranjene po naređenju Džefrija i Madam G? Obje su umrle davljenjem tokom grubog, fetiš seksa."

Pošiljalac je takođe uključio linkove od video snimaka koji tvrde da prikazuju Epstina kako ima seksualne odnose sa maloljetnicama, grupne odnose i seksualne činove sa djevojkama mlađim od 18 godina.

Zatim je pošiljalac zahtijevao isplatu jednog bitkoina u zamjenu za video i informacije.

Imejl je proslijeđen FBI-ju samo tri mjeseca nakon što je Epstin umro dok je bio pritvoren u Metropolitanskom popravnom centru u Njujorku. Dokumenti objavljeni kao dio Epstinovih dosijea takođe pokazuju da je osuđeni seksualni prestupnik takođe namjeravao da ostavi svoje imanje Zoro svojoj beloruskoj djevojci Karini Šuljak.

Šta je Zoro i otkud u njegovom vlasništvu

Epstin je kupio Zoro ranč 1993. godine od Brusa Kinga, bivšeg trostrukog guvernera Novog Meksika — zemljište veličine oko 33.670 ari, koje je okruženo pustinjom, a uključuje i luksuzno imanje od 24,8 ari, plus smještaj za goste, osoblje i nekoliko pomoćnih zgrada.

Takođe ima vatrogasnu stanicu, štale za konje, grijanu garažu sa sedam mjesta, plastenik za uzgoj svježih proizvoda, ispašu stoke i privatnu pistu, hangar i heliodrom.

Epstin je posjedovao imanje do svoje smrti, a 2021. godine se našlo na oglasu za prodaju za 27,5 miliona dolara. Ipak, ta cijena je kasnije smanjena na 18 miliona dolara, a ranč je 2023. godine prodat po neotkrivenoj cijeni društvu sa ograničenom odgovornošću koje je preimenovalo imanje u San Rafael Ranč, ali čiji je vlasnik obavijen velom tajne.

Epsti je koristio Zoro Ranč kao izolovano utočište i igralište za VIP goste koji su mogli da dolaze i odlaze diskretnije nego što su mogli čak i na Litl Sent Džejms, njegovo privatno karipsko ostrvo kod Sent Tomasa.