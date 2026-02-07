Naizgled bezazlen dogovor o putovanju razotkriva ulogu bliskih saradnika i način na koji je funkcionisala mreža osuđenog seksualnog prestupnika

Izvor: Kurir, Department of Justice

U moru dokumenata i digitalne prepiske koji su isplivali nakon smrti osuđenog seksualnog prestupnika Džefri Epstajn, jedan naizgled trivijalan dogovor o ljetnjem odmoru otvorio je novo poglavlje u razumijevanju njegove moći i načina na koji je godinama gradio i održavao mrežu zloupotrebe.

Izvor: House Oversight Democrats

Među hiljadama poruka koje svjedoče o njegovom uticaju nalazi se i prepiska o putovanju u Hrvatsku. Ne radi se o poslovnom aranžmanu niti o susretu s političarima ili finansijskim moćnicima, već o molbi žene po imenu Džoan Stejsi, koja se Epstajnu obratila tražeći pomoć da stigne do Jadrana. Upravo taj, naizgled bezazleni zahtjev, razotkriva kako su funkcionisali ključni točkovi njegove operacije.

Centralnu ulogu u realizaciji Epstajnovih želja imala je njegova dugogodišnja saradnica Lesli Grof, osoba koju su mnogi opisivali kao logistički mozak čitavog sistema.

Produžetak Epstajnovog mozga

Grof je Epstajnovoj organizaciji pristupila 2001. godine i s njim provela više od dvije decenije. U intervjuu za New York Times opisala je sebe kao „produžetak njegovog mozga“. Njena lojalnost i efikasnost bile su izdašno nagrađene – visokom platom, luksuznim automobilom i privatnom dadiljom, kako majčinstvo ne bi ometalo posao.

Zvanično, njene obaveze nijesu odudarale od korporativnog profila: organizacija sastanaka s direktorima, naučnicima, političarima i slavnim ličnostima, upravljanje kalendarima i kompletna logistika Epstajnovih fondacija i kompanija. Međutim, prema navodima tužilaca i svjedočenjima žrtava, iza te fasade postojala je i znatno mračnija strana – koordinacija termina za „masaže“, organizovanje letova privatnim avionima i isplate nakon zlostavljanja. Dva Epstajnova pilota potvrdila su da je upravo Grof koordinirala putovanja.

Izvor: House Oversight Democrats

Njeno ime našlo se i u sporazumu o nekrivičnom gonjenju iz 2007. godine, kojim je Epstajnu izrečena blaga kazna, a njegovi „potencijalni saučesnici“ zaštićeni od krivičnog progona. Nakon njegove smrti 2019. godine, FBI ju je naveo kao jednog od mogućih saučesnika, ali za razliku od Gislen Maksvel, protiv nje nikada nije podignuta optužnica. Federalna istraga okončana je 2021. godine.

„Kupiću vam kartu“

U tom kontekstu treba posmatrati i mejlove koji se odnose na putovanje u Hrvatsku. Prepiska počinje jednostavnim pitanjem upućenim direktno Epstajnu – da li krajem juna leti za Evropu i da li postoji mogućnost „prevoza“. Njegov odgovor bio je kratak i jasan: „Kupiću vam kartu“.

Izvor: House Oversight Democrats

Nakon što su dogovoreni datumi boravka na Jadranu, komunikacija prelazi na operativni nivo. Stejsi se obraća Grof uz napomenu da joj je Epstajn predložio da se ona pobrine za logistiku. Grof, postupajući profesionalno, traži potvrdu od svog šefa, a nakon njegovog kratkog „da“, započinje organizaciju putovanja – rute, datumi, cijene.

Sve izgleda kao rutinski administrativni zadatak, sve dok se ton prepiske ne promijeni. Nakon što su detalji leta dogovoreni, Stejsi Epstajnu šalje poruku da joj „nedostaje“, na šta on odgovara sugestijom da bi tokom boravka u Hrvatskoj mogla da mu „pronađe prijateljicu“. Odgovor koji slijedi pokazuje da takav zahtjev nije bio iznenađenje, već dio uhodanog obrasca.

Dalja komunikacija, u kojoj se bez zadrške govori o potencijalnoj „prijateljici“, a potom prelazi na potpuno druge teme, dodatno oslikava normalizaciju takvih dogovora unutar Epstajnovog kruga.

Luksuzne destinacije kao dio obrasca

Ova prepiska pokazuje kako su luksuzne destinacije, poput Hrvatske, korišćene ne samo za odmor, već i kao dio šireg sistema u kojem su putovanja, novac i privilegije služili za održavanje Epstajnove moći. Naizgled običan dogovor o avionskoj karti tako postaje još jedan dokaz kako su granice između logistike, lojalnosti i zloupotrebe bile izbrisane u svijetu koji je Epstajn godinama gradio – uz pomoć ljudi koji su njegove želje pretvarali u stvarnost.

Izvor: HOGP/House Oversight Committee/Ministarstvo pravde SAD





