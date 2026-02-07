Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom prijeti uvođenjem carina do 25 odsto svim zemljama koje nastave trgovinu sa Iranom.

Izvor: X/nexta_tv/Printscreen/Privatna arhiva/Photo Agency/Chip Somodevilla/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom prijeti uvođenjem carina zemljama koje nastave da trguju s **Iran**om. Ovaj potez dolazi u trenutku kada se u **Oman**u vode pregovori između visokih američkih i iranskih zvaničnika, nakon višenedjeljnih napetosti i prijetnji s obje strane.

Prijetnja carinama do 25 odsto

U uredbi nije precizirana visina carina, ali se kao primjer navodi stopa od 25 odsto. One bi se primjenjivale na robu uvezenu u Sjedinjene Američke Države iz bilo koje zemlje koja „direktno ili indirektno kupuje, uvozi ili na drugi način pribavlja bilo kakvu robu ili usluge iz Irana“.

Tramp je sličnu prijetnju iznio i ranije ove godine na društvenoj mreži Trut Soušal.

„Odluka stupa na snagu odmah. Svaka zemlja koja posluje sa Islamskom Republikom Iran platiće carinu od 25 odsto na sve poslove sa Sjedinjenim Američkim Državama.“ Tada nijesu objavljeni detalji o tome kako bi se carine primjenjivale u praksi.

Stav Bijele kuće

Iz Bijele kuće poručili su da najnovija uredba potvrđuje „postojeće vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi s Iranom“ i napomenuli da predsjednik može da je izmijeni ukoliko se okolnosti promijene.

„Predsjednik smatra Iran odgovornim za nastojanja da razvije nuklearne kapacitete, za podršku terorizmu, razvoj balističkih projektila i regionalnu destabilizaciju koja ugrožava američku bezbjednost, saveznike i interese“, navodi se u saopštenju.

Tramp nije direktno komentarisao uredbu, ali je iz predsjedničkog aviona ponovio poruku Iranu:

„Nema nuklearnog oružja.“

Iz Irana za sada nije bilo zvaničnih reakcija.

Pregovori u toku u Omanu

Razgovori koji su počeli u petak u Omanu prvi su direktni susret američkih i iranskih zvaničnika od prošlog juna, kada su SAD bombardovale tri glavna iranska nuklearna postrojenja. Iransku delegaciju predvodi ministar vanjskih poslova Abas Aragči, dok Sjedinjene Države predstavljaju specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džered Kušner.

Tramp je novinarima rekao da su razgovori u petak bili „veoma dobri“ i da se „čini da Iran snažno želi da postigne dogovor“.

„Ako se ne dogovore, posljedice će biti veoma ozbiljne“, upozorio je predsjednik, dodajući da će se novi sastanak održati početkom naredne nedjelje.

Omanski ministar vanjskih poslova Badr Albusajdi, koji posreduje u pregovorima, ocijenio je razgovore kao „korisne za razjašnjavanje američkih i iranskih stavova i za utvrđivanje oblasti mogućeg napretka“.

Aragči je na društvenoj mreži X dosadašnje razgovore opisao kao „dobar početak“ u kojem je „vladala pozitivna atmosfera“, navodeći da su se pregovarači vratili u svoje prijestonice na konsultacije.

Rastuće napetosti i vojno prisustvo

Rastuće napetosti između SAD i Irana podstakle su strah od izbijanja sukoba. Tramp je još u srijedu izjavio da bi iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei, trebalo da bude „veoma zabrinut“. Predsjednik je rekao da je spreman da napadne Iran ukoliko odbije da postigne dogovor o svom nuklearnom programu.

Izvor: Iranian Leader Press Office apa / Zuma Press / Profimedia

Iran, s druge strane, insistira na tome da je njegov nuklearni program isključivo miroljubiv i više puta je odbacio optužbe SAD i saveznika da pokušava da razvije nuklearno oružje. SAD su takođe znatno pojačale vojno prisustvo u regionu, uključujući ono što je Tramp opisao kao „ogromnu armadu“, kao odgovor na nasilno gušenje antivladinih protesta u Iranu prošlog mjeseca.

Organizacije za ljudska prava tvrde da su u gušenju protesta ubijene hiljade ljudi, ali stvarni razmjeri krvoprolića ostaju nepoznati zbog internet ograničenja koja je vlada uvela 8. januara.