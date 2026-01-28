Iranska misija pri UN reagovala na prijetnje Donalda Trampa; objavljen snimak dronova koji patroliraju u potrazi za USS Abraham Linkolnom

Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama nadovezala se na post američkog predsjednika Donalda Trampa na njegovoj Truth Social, u kojem je zaprijetio Iranu da će proći mnogo gore ranije.

Last time the U.S. blundered into wars in Afghanistan and Iraq, it squandered over $7 trillion and lost more than 7,000 American lives.



Iran stands ready for dialogue based on mutual respect and interests—BUT IF PUSHED, IT WILL DEFEND ITSELF AND RESPOND LIKE NEVER BEFORE!pic.twitter.com/k3fVEv1rus — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN)January 28, 2026

„Posljednji put kada su Sjedinjene Američke Države napravile kobne greške ulazeći u ratove u Avganistanu i Iraku, protraćile su više od sedam biliona dolara i izgubile više od 7.000 američkih života.“

„Iran je spreman za dijalog zasnovan na međusobnom poštovanju i interesima – ali, ako bude isprovociran, braniće se i odgovoriti kao nikada do sada“, navodi se u saopštenju iranske misije.

U međuvremenu, pojavio se i snimak iranskih dronova kako patroliraju i traže „USS Abraham Linkoln“ koji je „nestao“ sa radara.