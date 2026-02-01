Iranska strana danas je poručila da je spremna za dijalog.

Izvor: Youtube/CNBC-TV18

Predsjednik Amerike Donald Tramp izdao je upozorenje Iranu povodom najnovijih prijetnji regionalnim ratom koje su stigle iz Teherana.

„Naši najbolji brodovi su tamo, na dva dana udaljeni od Irana. Iranski vrhovni vođa (Ali Hamnei) kaže da će bilo koji napad na Iran izazvati regionalni rat. Nadam se da ćemo postići rješenje. Ali, ukoliko se to ne desi, videćemo da li je bio u pravu ili ne“, rekao je Tramp.

Kada je riječ o Kubi, Tramp je rekao da „misli da će se postići dogovor“.