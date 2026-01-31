Teheran poručuje da raketni i odbrambeni sistemi nijesu predmet pregovora

Izvor: X/nexta_tv/Printscreen/Privatna arhiva/Photo Agency/Chip Somodevilla/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Iran želi da postigne sporazum umjesto da se suoči sa vojnom akcijom Sjedinjenih Američkih Država, uprkos insistiranju Teherana da njegovi raketni i odbrambeni sistemi nikada neće biti predmet pregovora.

Izjava dolazi u vrijeme pojačanih tenzija i gomilanja američkih vojnih snaga u Persijskom zalivu, javlja BBC.

„Mogu vam reći da oni zaista žele dogovor“, rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući, odgovarajući na pitanje o američkom vojnom prisustvu u regionu, bez ulaženja u detalje. Izjava je uslijedila nakon što je u srijedu upozorio Teheran da mu „ističe vrijeme“ za razgovore o njegovom nuklearnom programu, dok se velika američka pomorska flota okupljala u blizini Irana.

Tramp je kazao da je vlastima u Iranu postavio rok za prihvatanje sporazuma, potvrdivši da je taj rok direktno prenio Teheranu, uz napomenu da detalje tog vremenskog okvira zna isključivo iranska strana. Nije, međutim, precizirao kada tačno rok ističe.

U međuvremenu, iranski ministar vanjskih poslova izjavio je da trenutno nema planiranih razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali je dodao da je Teheran otvoren za pregovore zasnovane na „međusobnom poštovanju“ i povjerenju. Iran insistira da je njegov nuklearni program u potpunosti mirnodopski i više puta je odbacio optužbe Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika da pokušava da razvije nuklearno oružje.

Diplomatske aktivnosti u sjenci rasta tenzija

Kako tenzije rastu, intenziviraju se i diplomatske aktivnosti. Kremlj je saopštio da se šef Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana Ali Laridžani sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Prema izvještaju državne novinske agencije RIA Novosti, razgovarali su, između ostalog, o „bliskoistočnim i međunarodnim pitanjima“.

Na pitanje da li je postavio rok Teheranu za postizanje dogovora, Tramp je odgovorio: „Samo oni to znaju sa sigurnošću. Nadajmo se da ćemo postići dogovor. Ako ga postignemo, to je dobro. Ako ne, vidjećemo šta će se desiti.“

Vojni pritisak i crvene linije Teherana

Tramp je takođe pomenuo veliku „armadu“ koja se kreće ka regionu i odbio da precizira vremenski okvir za njeno povlačenje.

„Vidjećemo kako će se sve odvijati. Moraju negdje da otplove, a možda će otploviti blizu Irana“, rekao je.

Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Abas Arakči ranije je naglasio da sistemi protivraketne odbrane zemlje „nikada“ neće biti na pregovaračkom stolu. On je na konferenciji za novinare u Istanbulu, održanoj sa turskim kolegom, izjavio da su potrebne pripreme za „fer i pravedne pregovore“ kako bi se izbjegla eventualna američka vojna akcija.