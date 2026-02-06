Evropska komisija predložila je 20. paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na energetiku, finansije i trgovinu, s ciljem da bude usvojen prije četvrte godišnjice rata u Ukrajini.

Izvor: RONALD WITTEK/EPA /Respiro/Shutterstock

Evropska komisija predložila je 20. paket sankcija protiv Rusije, koji je usmjeren na energetiku, finansijske usluge i trgovinu, s ciljem da bude usvojen prije četvrte godišnjice rata, 22. februara.

„Komisija predlaže novi paket sankcija, 20. od početka ruske agresije na Ukrajinu“, izjavila je predsjednica Komisije Ursula fon der Lajen.

Ograničenja za rusku naftu i energetski sektor

U novom paketu predlaže se potpuna zabrana pomorskih usluga za prevoz ruske sirove nafte, kako bi se dodatno smanjili prihodi od prodaje energenata i otežalo pronalaženje kupaca za rusku naftu.

„S obzirom na to da je brodarstvo globalna djelatnost, predlažemo da se ova potpuna zabrana donese u koordinaciji sa istomišljenicima, nakon odluke grupe G7“, rekla je fon der Lajen.

Novi paket uključuje i dodavanje još 43 broda iz ruske takozvane flote u sjenci na spisak sankcionisanih plovila. Ukupan broj takvih brodova, koje Rusija koristi za zaobilaženje sankcija, sada iznosi 640. Predlažu se i mjere koje bi Rusiji otežale nabavku tankera za ovu flotu, kao i sveobuhvatna zabrana pružanja usluga održavanja i drugih usluga za LNG tankere i ledolomce.

Ograničenja za ruski finansijski sistem

Drugi dio sankcija odnosi se na mjere za ograničavanje ruskog bankarskog sistema i njegove sposobnosti da stvara alternativne platne kanale za finansiranje ekonomske aktivnosti. Još 20 ruskih regionalnih banaka dodaje se na spisak sankcionisanih, kao i nekoliko banaka u trećim zemljama koje učestvuju u olakšavanju ilegalne trgovine sankcionisanom robom.

Predlažu se i mjere protiv kriptovaluta, kompanija koje njima trguju i platformi koje omogućavaju trgovinu kriptovalutama, kako bi se otežalo zaobilaženje sankcija.

Ograničenja uvoza i izvoza

Treći dio novog paketa sankcija odnosi se na pooštravanje ograničenja izvoza u Rusiju robe i usluga – od gume do traktora i usluga sajber-bezbjednosti.

Predlaže se i nova zabrana uvoza metala, hemikalija i kritičnih minerala koji do sada nijesu bili pod sankcijama, kao i dodatna ograničenja izvoza proizvoda i tehnologija koje se koriste u ruskim vojnim operacijama, poput materijala za proizvodnju eksploziva.

Predsjednica Evropske komisije pozvala je države članice da što prije odobre ovaj paket sankcija „kako bismo poslali snažan signal uoči sumorne četvrte godišnjice ovog rata“.

Fon der Lajen navodi da su ruski fiskalni prihodi od nafte i gasa pali za 24 odsto u 2025. godini u poređenju sa prethodnom, što je najniži nivo od 2020.

„Prihodi od nafte i gasa u januaru biće najniži od početka rata. To potvrđuje ono što smo već znali – da naše sankcije djeluju i da ćemo ih nastaviti sve dok Rusija ne započne ozbiljne pregovore sa Ukrajinom o pravednom i trajnom miru“, poručila je fon der Lajen.