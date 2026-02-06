Ukrajinski vrh tvrdi da Moskva dnevno gubi i do 1.100 vojnika, dok ukupni ratni gubici dostižu istorijske razmjere

Izvor: EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / PROFIMEDIA

Tokom proteklih šest mjeseci broj ruskih vojnika angažovanih u ratu u Ukrajini ostao je na približno istom nivou — između 711.000 i 712.000 pripadnika, uključujući i operativnu rezervu, saopštio je novinarima vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, Aleksandar Sirski.

Prema njegovim riječima, ruske snage su u potpunosti ispunile, pa čak i premašile planove za popunu ljudstva, ali to, kako ističe, ne znači i stabilizaciju njihovih borbenih kapaciteta.

„Ovo ukazuje na to da nivo njihovih gubitaka prevazilazi njihove mogućnosti za popunjavanje. U prosjeku, neprijatelj gubi oko 1.000 do 1.100 vojnika svakog dana“, rekao je general Sirski.

Tokom čitavog perioda punog rata u Ukrajini, Rusija je, prema dostupnim procjenama, izgubila oko 1,2 miliona vojnika, što prevazilazi gubitke u bilo kom oružanom sukobu od Drugog svjetskog rata.

Ova brojka obuhvata poginule, ranjene i nestale, dok se procjenjuje da broj poginulih ruskih vojnika samo od februara 2022. godine iznosi oko 325.000.

Istovremeno, ukrajinske specijalne snage nedavno su izvele niz uspješnih napada na ruske vojne aerodrome. U tim operacijama uništeno je ili oštećeno 15 aviona, čime su ruskim snagama naneseni gubici veći od milijardu dolara, a njihova sposobnost izvođenja vazdušnih udara dodatno je oslabljena.

U januaru je generalni sekretar NATO-a, Mark Rute, izjavio da je tokom decembra 2025. godine Rusija gubila oko 1.000 vojnika dnevno u borbama protiv Ukrajine, naglašavajući da se ova procjena odnosi isključivo na poginule pripadnike ruskih snaga.

Dodatno, 31. decembra, Aleksandar Sirski je saopštio da su Oružane snage Ukrajine tokom 2025. godine neutralisale stotine hiljada ruskih vojnika.

Ukrajinsku vojsku opisao je kao „jednu od najjačih i najiskusnijih armija na svijetu“, ističući da podatak o 420.000 neutralisanih ruskih vojnika tokom prošle godine predstavlja jasan dokaz te tvrdnje.