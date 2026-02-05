On je rekao da je kraj "Sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja" (Novi START) direktna posledica namjerne fragmentacije globalne bezbjednosne arhitekture od strane Rusije.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia, POU / Zuma Press / Profimedia

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibіha izjavio je da predsjednik Rusije Vladimir Putin nema novca za novu stratešku trku u naoružanju i da Moskva može i mora da bude obuzdana.

"Ruskom diktatoru Vladimiru Putinu trebalo bi uskratiti mogućnost da oblikuje novu arhitekturu nuklearne bezbjednosti nakon isteka Sporazuma o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, SNO-3", napisao je Sibіha na platformi X.

"Putin želi da sva pravila učini selektivnim i da ih dovede u pitanje kako bi se nova pravila uspostavljala uz njegov pristanak. A to mu upravo ne treba dozvoliti", naveo je ukrajinski ministar spoljnih poslova.

On je naglasio da je Moskva prekršila SNO-3 i povukla se iz njega 2023. godine, a da ga Putin sada koristi kao još jedno sredstvo nuklearne ucjene kako bi potkopao međunarodnu podršku Ukrajini.

Sibiha je uputio poziv da se ne podlegne ovim manipulacijama, podsjećajući da je ruska ekonomija ušla u recesiju jer Putin odbija da zaustavi rat protiv Ukrajine.

"On nema novca za novu stratešku trku u naoružanju. Moskva može i mora da bude obuzdana. SAD i njihovi evropski saveznici su uspješno obuzdali SSSR 1970-ih i 1980-ih i svakako mogu da obuzdaju Rusiju, koja nije ravna Sovjetskom Savezu", naglasio je Sibiha.

Prema njegovim riječima, Ukrajina, koja je dala najveći doprinos neširenju oružja i globalnoj denuklearizaciji, ima pravo da poziva na transatlantsko jedinstvo, snagu i principijelnost "uprkos ruskim avanturama i blefovima".

Kraj SNO-3 trebalo bi da znači i kraj nuklearne ucjene Rusije, naglasio je ukrajinski ministar spoljnih poslova.

Poslednji ključni Sporazum o smanjenju strateških ofanzivnih naoružanja između SAD i Rusije, SNO-3 ili Novi START, istekao je danas što izaziva strah od nove trke u naoružanju između zemalja, navodi agencija.