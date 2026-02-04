Ukrajinske snage su prvi put na ruskoj teritoriji uništile termobarični raketni lanser TOS-1A "Solncepjok".

Izvor: X/Anton Gerashchenko

Ukrajinske snage su prvi put na ruskoj teritoriji uništile jedan od najstrašnijih ruskih sistema naoružanja, termobarični raketni lanser TOS-1A "Solncepjok".

Kijev post navodi da su napad izveli operateri dronova iz bataljona bespilotnih sistema Bulava, koji djeluje u sastavu 72. mehanizovane brigade ukrajinske vojske, a dogodio se u Belgorodskoj oblasti Rusije, odmah pored granice s Ukrajinom.

Jedinica je objavila video snimak iz perspektive kamikaza dronova (FPV) dok su se obrušavali na metu.

Snimak prikazuje kako je "Solncepjok" pogođen četiri puta zaredom, što je izazvalo ogromnu detonaciju municije u lanseru.

Eksplozija je potpuno uništila sistem, čija se vrijednost procjenjuje na između 10 i 15 miliona dolara.

Ovo je prvo potvrđeno uništenje sistema TOS-1A unutar ruskih granica, oružja koje Rusija često koristi za bombardovanje ukrajinskih vojnih položaja i civilnih područja.

Udar i na samohodnu haubicu Msta-S

Ukrajinski dronovi su takođe napali rusku samohodnu haubicu Msta-S koja se kretala u blizini TOS-1A.

Snimak pokazuje kako je nekoliko pogodaka drona izazvalo požar unutar artiljerijskog sistema kalibra 152 mm, koji je izbacivao gust dim.

Posada je, izgleda, pobjegla nakon prvog udara, vjerovatno u strahu od eksplozije municije. Ukrajinski dronovi su nastavili napade kako bi osigurali potpuno uništenje haubice.

Razorno oružje koje Rusi nazivaju "legendarnim"

Iako se često pogrešno naziva "bacač plamena", TOS-1A "Solncepjok" je zapravo artiljerijski sistem velikog dometa koji ispaljuje nevođene projektile sa termobaričnim bojevim glavama.

Ovo oružje je osmišljeno tako da maksimizuje efekat eksplozije, a ne vatre, stvarajući vakuum i ekstremne promjene pritiska koje mogu izazvati pucanje unutrašnjih organa i trenutnu smrt.

Sistem, koji ruska propaganda naziva „legendarnim“, ispaljuje plotun od 24 projektila, svaki težak više od 200 kilograma, uništavajući sve u oblasti od približno 200 puta 200 metara.

A historic moment.



❗️For the first time, a Russian Solntsepyok TOS-1 heave flamethrower system was destroyed in Belgorod region of Russia, not on the territory of Ukraine that Russia invaded.



Warriors of the Bulava Unmanned Systems Battalion of the 72nd Black Zaporozhets…pic.twitter.com/AFSJNcBwLD — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)February 2, 2026

Ruske snage su više puta koristile ovo oružje za uništavanje utvrđenja i čitavih naselja u Ukrajini.

Istovremeno, Ukrajina koristi i nekoliko zarobljenih sistema "Solncepjok" koje je zaplijenila u prethodnim bitkama.

Gubici i slabosti sistema

Od početka ruske invazije, ukrajinske snage su uništile najmanje 24 sistema "Solncepjok", oštetile još šest i zarobile tri.

Više od 250 artiljerijskih sistema Msta-S je takođe uništeno ili oštećeno.

Prema riječima ruskih zvaničnika, "Solncepjok" nema direktan ekvivalent nigdje u svijetu.

Uprkos razornoj moći, "Solncepjok" takođe ima značajne slabosti.

Veliki je i slabo oklopljen, što ga čini ranjivom metom za protivtenkovske raketne sisteme i ručne lansere.

Kada je sistem oštećen, može da predstavlja i značajnu pretnju obližnjim ruskim snagama zbog prirode municije koju nosi.

Tako je sredinom juna 2024. termobarična bojeva glava iz sistema "Solncepjok" eksplodirala u Šebekinu, gradu u Belgorodskoj oblasti oko sedam kilometara od granice.

U eksploziji su poginula tri ruska vojnika.

