Viralni dio intervjua Vladimira Putina iz 2024. godine ponovo privlači pažnju javnosti nakon objave dokumenata o osuđenom se*sualnom prestupniku Džefriju Epstinu.

Izvor: Telegram/Sputnik Srbija

Od objavljivanja najnovijih dokumenata o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, viralan je intervju Vladimira Putina iz 2024. godine, koji mnogi korisnici društvenih mreža povezuju sa aktuelnom situacijom.

U martu 2024. godine, ruski predsjednik Vladimir Putin u intervjuu sa novinarom Dmitrijem Kiseljovim za televiziju "Россия 1" je upotrebio metaforu "vampirski bal" da opiše zapadne elite, izjavljujući da se njihova era globalne dominacije završava.

Inače, pored mnogobrojnih snimaka i fotografija o skandaloznim dešavanjima na Epstinovom ostrvu, provlači se i priča o navodnom kanibalizmu (tvrdnje o tome su neosnovane i trenutno se smatraju teorijom zavjere), ali s obzirom na to isječak iz Putinovog intervjua mnogima je postao interesantan.

Podsjetimo, Epstin je osuđeni seksualni prestupnik, serijski silovatelj umiješan u opsežnu međunarodnu mrežu trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije koja je lovila stotine maljoletnih djevojčica i mladih žena. Prije svega nekoliko dana objavljeni su posljednji i najveći dio dokumenata o njemu - više od tri miliona strana, 2.000 video-snimaka i 180.000 fotografija.

"Bal vampira se završava"

"Era u kojoj su zapadne elite mogle da eksploatišu druge nacije i druge narode širom svijeta, bliži se kraju, rekao je ruski predsjednik u ekskluzivnom intervjuu.

On je naveo da se u proteklih nekoliko vijekova takozvana "zlatna milijarda" (termin za bogate zapadne nacije) navikla da može "da puni svoje stomake ljudskim mesom i džepove novcem" dok "parazitira" u Africi, Aziji i Latinskoj Americi. "Ali oni moraju da shvate da se bal vampira završava", rekao je tada Putin.

On je dodao da su građani pomenutih regiona, koje Zapad kontinuirano eksploatiše u posljednjih 500 godina, počeli da povezuju borbu Rusije za suverenitet sa "sopstvenim težnjama za suverenitetom i nezavisnim razvojem".

Ovo je pahuljica na vrhu ledenog brijega

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova podsjetila je juče na izjave predsjednika Vladimira Putina o "vampirskom balu" na Zapadu, komentarišući nova dokumenta koja se odnose na slučaj Džefrija Epstina.

"Uhvatila sam sebe kako razmišljam, to nije bila čak ni misao, to je bio osjećaj... Sada to zaista ublažavam, ali izaziva fizičku mučninu. Shvatila sam da više ne mogu. Mogu, recimo, za 15 minuta, možda da savladam jedan dio materijala, jednu poruku... Razumijem da za mene kao osobu postoji ograničenje u tom smislu", izjavila je za Zaharova za Sputnik radio.

Kako je dodala, nedostaje joj snaga da shvati i "svari" ono što se nalazi u dokumentima o slučaju Epstina, zato što ova priča još uvijek nema ni jasne obrise, niti se razume koji je njen obim.

"Vjerujem da je ono što smo upravo vidjeli pahuljica na vrhu ledenog brijega", naglasila je.

Napomenula je da dokumenti sadrže imena mnogih poznatih vladinih zvaničnika, biznismena, diplomata i naučnika i ocijenila da su ljudi birani za visoke pozicije upravo iz te "septičke jame".

Ona je poručila da svi treba da pogledaju odlomak iz intervjua ruskog predsjednika Vladimira Putina, "dio gdje kaže da vidimo vampirski bal i, hvala Bogu, bliži mu se kraj".

"O tome govorimo - da su zapadne elite uglavnom formirane na osnovu svog odgoja u ovim septičkim jamama, ovim močvarama, ovim ćoškovima sa pacovima", navela je ona.

Ona je istakla da oni koji sada vraćaju primat tradicionalnim vrednostima, uključujući i Rusiju, vjeruju da je odabir najboljih prirodan, "iz perspektive modernog shvatanja dobra i zla".

"Ali dugi niz godina, oni su birali najgore od najgorih", podsjetila je Zaharova.

Epstinova smrt u zatvoru

Epstin je pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji 10. avgusta 2019. godine a pre suđenja bio je pritvoren u gradskom popravnom centru u Njujorku pod optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i zavjeru. Njegovo tijelo je pronađeno tokom jutarnje provjere koju je izvršilo osoblje zatvora.