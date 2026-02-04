Američka vlada objavila je dosad neviđene fotografije tijela Džefrija Epstina, uz FBI izvještaj i nalaz obdukcije, otkrivajući okolnosti njegove smrti u zatvoru 2019.

Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian

Američka vlada objavila je do sada neviđene fotografije tijela Džefrija Epstina, snimljene neposredno nakon njegove smrti, zajedno s deklasifikovanim izveštajem FBI i detaljnim nalazom obdukcije. Dvadeset fotografija, od kojih su mnoge izrazito uznemirujuće, dio su miliona dokumenata koje je Ministarstvo pravde SAD objavilo u petak u sklopu najnovijeg otvaranja Epsteinovih spisa, prenosi BBC.

Uznemirujuće fotografije

Necenzurisani dokumenti prikazuju krupne planove Epsteinovog vrata sa vidljivim povredama. Nekoliko fotografija prikazuje Epstina kako leži na nosilima dok ga medicinsko osoblje pokušava oživjeti.

Slike su datirane 10. avgusta 2019. u 06:49 po lokalnom vremenu, otprilike 16 minuta nakon što je pronađen bez svijesti u svojoj ćeliji.

Iako lokacija nije precizirana, Epstein je u 06:39 prevezen u obližnju bolnicu, gdje je proglašen mrtvim, što upućuje da su fotografije tamo i snimljene.

Tri fotografije, za koje se navodi da su nastale u bolnici, prikazuju krupni plan njegove glave i povredu vrata. Na nekima od njih njegovo ime pogrešno je napisano kao "Jeffery".

Izvještaj FBI i nalaz obdukcije

Novoobjavljeni izveštaj FBI-a od 23 strane, naslovljen "straga o smrti Džefrija Epstina", sadrži detalje istrage koju je vodio ured agencije u Njujorku.

Dokumenti uključuju i nalaz obdukcije na 89 stranica Ureda glavnog medicinskog istražitelja u Njujorku, u kojem se navode dva preloma na Epsteinovoj štitnoj hrskavici u vratu. BBC Verify je proverom utvrdio da se ove fotografije nisu pojavljivale na internetu prije 30. januara, a njihovu autentičnost potvrđuju i drugi materijali iz objavljenih spisa.

Epsteinovi poslednji dani

Izvještaj FBI-a donosi i vremensku liniju Epsteinovog boravka u zatvoru Metropolitan Correctional Center u Njujorku, od hapšenja 6. jula 2019. do njegove smrti.

Otkriva da je Epstein stavljen pod nadzor zbog opasnosti od samoubistva nakon što je pokušao da izvrši samoubistvo 23. jula 2019. Epstein je tada optužio svog cimera, bivšeg policajca Nikolasa Tartaglionea, da je pokušao da ga ubije.

Na sastanku sa psihologom dan kasnije, Epstein je izjavio da "nema namjeru da se ubije" i da bi bilo "ludo" oduzeti sebi život. Dana 25. jula rekao je da je "previše uložio u svoj slučaj da bi odustao, ima život i želi da mu se vrati".

Propusti u zatvoru

Epstein je pronađen mrtav u svojoj ćeliji 10. avgusta 2019., gdje je čekao suđenje pod optužbama za organizovanje lanca seksualnog iskorišćavanja. Drugi dokumenti koje je objavilo Ministarstvo pravde pokazuju da je upravnik zatvora savjetovao da Epstein ne smije biti sam u ćeliji i naglasio potrebu za "proverama svakih 30 minuta" i "nenajavljenim obilascima".

Međutim, Epsteinov cimer otpusten je dan prije njegove smrti. U noći 9. avgusta, zatvorski čuvari nisu obavili propisane provjere u 03:00 i 05:00 sati, a sistem kamera u tom delu zatvora nije radio. Njegovo tijelo otkriveno je tokom jutarnje provjere.

U sklopu objavljenih spisa nalazi se i druga, redigovana verzija istog izvještaja FBI-a, dugačka 17 stranica, koja ne uključuje psihološki izvještaj ni vremensku liniju. Nije jasno zašto su objavljene obje verzije. Ministarstvo pravde kontaktirano je za komentar, dok je FBI odbio da komentariše slučaj.