Džefri Epstin je naručivao knjige o kontroverznim temama, od politike do psihologije, istražujući ljudsku prirodu i moć.

Izvor: .jmail.world/printscreen

Lista knjiga koje je osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin kupovao pokriva različite teme - od katoličke crkve do kriptovaluta, od filozofije do pilatesa, od špijunaže do besmrtnosti.

Pojedine naslove naručivao je u nekoliko primjera, a njegova biblioteka nije bila samo razonoda, već alat za razumijevanje ljudske psihe, moći i biologije.

Interesovalo ga je kako novac i politika sakrivaju tajne, kako manipulisati ljudima u pregovorima i biološki mehanizmi života.

U galeriji pogledajte knjige koje je Džefri Epstin posjedovao u ličnoj biblioteci:

Elita, politika, malverzacije i moć

Ubjedljivo najzastupljenija tema je "prljav veš" elite, politika, intrige i malverzacije. Po svemu sudeći, Epstina je zanimalo šta se dešava "iza zavjese" i kakva se igra vodi iza kulisa.

Epstin je pojedine knjige o Donaldu Trampu naručivao u nekoliko primjeraka, a u pitanju su sledeći naslovi:

"Vatra i bijes", Majkl Vulf

"Strah: Tramp u bijeloj kući", Bob Vudvard

"Rastrzan: Izvještaj iznutra o Trampovoj bijeloj kući", Omarosa Menigol Njumen

"Kuća Trampa, kuća Putina: Neispričana priča o Donaldu Trampu i Rusiji", Krejg Anger

O obavještajnim službama:

"Prijetnja", Endru Mek-Kejb (knjiga o FBI-u)

"Ustani i ubij prvi", Ronen Bergman (knjiga o izraelskim atentatima)

O finansijskim malverzacijama:

"Panamski papiri: Razotkrivanje priče o tome kako bogati i moćni kriju svoj novac", Frederik Obermajer

"Tajne imperije: Kako naši političari prikrivaju korupciju i bogate svoje porodice", Piter Švajcer

"Luciferov bankar", Bredli Birkenfeld (o uništavanju švajcarske bankarske tajne)

O diktatorima:

"Priručnik diktatora", Brus Bueno de Meskita i Alaster Smit

Psihološka manipulacija

Epstin je naručivao više primjeraka knjiga o tome kako odobrovoljiti ljude i kontrolisati situaciju.

Neki od naslova koji pokrivaju mentalno zdravlje, depresiju i psihologiju uma su:

"Nikad ne pravite kompromis", Kris Vos (bivši FBI pregovarač za taoce)

"Pregovarač", Džordž Mičel

"Politički um", Džordž Lakof (kako mozak procesuira politiku)

"Ne želim da pričam o tome", Terens Ril

Nauka i evolucija

Epstin se interesovao za nauku i evoluciju, često sa fokusom na genetiku i dugovječnost.

"Zašto se razboljevamo", Benjamin Bikman (darvinistička medicina)

"Prirodni uzroci", Barbara Erenrajh (o opsesiji wellnessom i strahu od smrti)

"Izgubljena sveska Ramanujana", Brus Si. Bernt (zbirka matematičkih zapisa koje je ostavio indijski matematičar Srinivasa Ramanujan)

"Šta je život?", Ervin Šredinger

Filozofija i svijest

Epstinov izbor filozofske literature nije bilo "lako" štivo, a birao je autore koji su se bavili prirodom postojanja kao što su Spinoza, Lajbnic, Niče. Interesovao se za savremena pitanja svijesti ("Svjesni um" od Dejvida Čalmersa).

Tu su i djela iz domena ezoterije kao što je knjiga "Tajne zapadne tantre", što ukazuje na interesovanje za spoj duhovnosti i seksualne energije.

Kontroverzna literatura

Na listi je "Lolita" Vladimira Nabokova, knjiga koja je poslužila kao nadimak Epstinovog privatnog aviona.

Tu su i sabrana dela Ernesta Hemingveja, Čarlsa Dikensa, Šekspira, Oskora Vajlda i Bernarda Šoa. Čini se da je htio da posjeduje temelje zapadne književnosti.

Indikativno je da su knjige poput "Priručnik diktatora" i "Nikad ne pravite kompromis" naručivane u dva ili pet primjeraka, što sugeriše da ih je možda dijelio svojim saradnicima kao "obaveznu lektiru".

