Džefri Epstin je naručivao knjige o kontroverznim temama, od politike do psihologije, istražujući ljudsku prirodu i moć.
Lista knjiga koje je osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin kupovao pokriva različite teme - od katoličke crkve do kriptovaluta, od filozofije do pilatesa, od špijunaže do besmrtnosti.
Pojedine naslove naručivao je u nekoliko primjera, a njegova biblioteka nije bila samo razonoda, već alat za razumijevanje ljudske psihe, moći i biologije.
Interesovalo ga je kako novac i politika sakrivaju tajne, kako manipulisati ljudima u pregovorima i biološki mehanizmi života.
U galeriji pogledajte knjige koje je Džefri Epstin posjedovao u ličnoj biblioteci:
Manipulacija, "prljav veš" elite i knjige o Trampu: Kontroverzna biblioteka Džefrija Epstina, evo čime je bio opsjednut
Elita, politika, malverzacije i moć
Ubjedljivo najzastupljenija tema je "prljav veš" elite, politika, intrige i malverzacije. Po svemu sudeći, Epstina je zanimalo šta se dešava "iza zavjese" i kakva se igra vodi iza kulisa.
Epstin je pojedine knjige o Donaldu Trampu naručivao u nekoliko primjeraka, a u pitanju su sledeći naslovi:
- "Vatra i bijes", Majkl Vulf
- "Strah: Tramp u bijeloj kući", Bob Vudvard
- "Rastrzan: Izvještaj iznutra o Trampovoj bijeloj kući", Omarosa Menigol Njumen
- "Kuća Trampa, kuća Putina: Neispričana priča o Donaldu Trampu i Rusiji", Krejg Anger
O obavještajnim službama:
- "Prijetnja", Endru Mek-Kejb (knjiga o FBI-u)
- "Ustani i ubij prvi", Ronen Bergman (knjiga o izraelskim atentatima)
O finansijskim malverzacijama:
- "Panamski papiri: Razotkrivanje priče o tome kako bogati i moćni kriju svoj novac", Frederik Obermajer
- "Tajne imperije: Kako naši političari prikrivaju korupciju i bogate svoje porodice", Piter Švajcer
- "Luciferov bankar", Bredli Birkenfeld (o uništavanju švajcarske bankarske tajne)
O diktatorima:
- "Priručnik diktatora", Brus Bueno de Meskita i Alaster Smit
Psihološka manipulacija
Epstin je naručivao više primjeraka knjiga o tome kako odobrovoljiti ljude i kontrolisati situaciju.
Neki od naslova koji pokrivaju mentalno zdravlje, depresiju i psihologiju uma su:
- "Nikad ne pravite kompromis", Kris Vos (bivši FBI pregovarač za taoce)
- "Pregovarač", Džordž Mičel
- "Politički um", Džordž Lakof (kako mozak procesuira politiku)
- "Ne želim da pričam o tome", Terens Ril
Nauka i evolucija
Epstin se interesovao za nauku i evoluciju, često sa fokusom na genetiku i dugovječnost.
- "Zašto se razboljevamo", Benjamin Bikman (darvinistička medicina)
- "Prirodni uzroci", Barbara Erenrajh (o opsesiji wellnessom i strahu od smrti)
- "Izgubljena sveska Ramanujana", Brus Si. Bernt (zbirka matematičkih zapisa koje je ostavio indijski matematičar Srinivasa Ramanujan)
- "Šta je život?", Ervin Šredinger
Filozofija i svijest
Epstinov izbor filozofske literature nije bilo "lako" štivo, a birao je autore koji su se bavili prirodom postojanja kao što su Spinoza, Lajbnic, Niče. Interesovao se za savremena pitanja svijesti ("Svjesni um" od Dejvida Čalmersa).
Tu su i djela iz domena ezoterije kao što je knjiga "Tajne zapadne tantre", što ukazuje na interesovanje za spoj duhovnosti i seksualne energije.
Kontroverzna literatura
Na listi je "Lolita" Vladimira Nabokova, knjiga koja je poslužila kao nadimak Epstinovog privatnog aviona.
Tu su i sabrana dela Ernesta Hemingveja, Čarlsa Dikensa, Šekspira, Oskora Vajlda i Bernarda Šoa. Čini se da je htio da posjeduje temelje zapadne književnosti.
Indikativno je da su knjige poput "Priručnik diktatora" i "Nikad ne pravite kompromis" naručivane u dva ili pet primjeraka, što sugeriše da ih je možda dijelio svojim saradnicima kao "obaveznu lektiru".
(MONDO)