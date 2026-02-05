Upravnik zatvora u kojem je boravio Džefri Epstin naredio je da se obilazak vrši na svakih pola sata, kao i da ima nenajavljene posjete, kako ne bi mogao da sebi naudi.

Bivši američki finansijer i osuđeni se**ualni prestupnik Džefri Epstin u zatvoru je bio pod nadzorom zbog mogućnosti da izvrši samoubistvo, nakon što je 23. jula 2019. godine pokušao da se ubije u zatvoru, iako je psihologu rekao da nema takve namjere, piše u dokumentima koje je objavilo američko Ministarstvo pravde.

Džefri Epstin je optužio cimera iz ćelije Nikolasa Tartaljonea, bivšeg policajca koji se suočava sa optužbama za ubistvo, da je tada pokušao da ga ubije, pokazuje novoobjavljeni izvještaj Federalnog istražnog biroa (FBI) pod nazivom "Istraga smrti Džefrija Epstina".

Prema dokumentima, izgleda da je istragu o njegovoj smrti sprovela terenska kancelarija FBI-ja u Njujorku, a izvještaj od 23 stranice ima oznaku "neklasifikovano" na svakoj stranici.

U izvještaju se navodi da je na sastanku sa psihologom narednog dana, nakon što je optužio cimera iz ćelije da je pokušao da ga ubije, Epstin rekao da "nema interes da se ubije i da bi bilo ludo" da sebi oduzme život.

U dokumentu se i navodi da je 25. jula 2019. godine izjavio da je "previše uvjeren u svoj slučaj", kao i da je psihologu rekao da "ima život i želi da mu se vrati".

Upravnik zatvora savjetovao da Epstin ne treba da bude smješten sam i naglasio potrebu za provjerom njegove ćelije na svakih pola sata, kao i za "nenajavljenim obilascima", piše u dokumentima koje je objavilo američko Ministarstvo pravde.

Epstinov cimer, za koga je tvrdio da ga je napao, pušten je dan prije njegove smrti. Zatvorski čuvari, takođe, u noći 9. avgusta nisu su ga provjeravali, iako je to bilo zakazano za 3.00 i 5.00 časova, dok sistem kamera u tom dijelu zatvora nije radio, pokazuju zatvorski dokumenti.

Tijelo Epstina pronađeno je tokom jutarnje provjere koju je obavilo osoblje zatvora.

U dokumentima su objavljene i dosad neviđene fotografije koje prikazuju tijelo Džefrija Epstina kako leži na nosilima i trenutke dok mu ljekari pružaju pomoć neposredno nakon smrti, kao i izvještaj o obdukciji.

Druga, redigovana verzija istog izvještaja FBI-ja, duga samo 17 stranica, objavljena je kao dio Epstinovih dosijea i ne uključuje izvještaj psihologa, niti hronologiju njegovog pritvora, a fotografije u dosijeu su redigovane.

Epstin je pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji 10. avgusta 2019. godine, a prije suđenja bio je pritvoren u gradskom popravnom centru u Njujorku pod optužbama za trgovinu ljudima u svrhu se**ualne eksploatacije i zavjeru.

