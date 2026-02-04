Pojavio se novi snimak koji je Džefri Epstin navodno tajno snimao u pritvoru, namijenjen dvijema neidentifikovanim ženama, dok komentariše ranu na licu i slike na zidu.

Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian

Pojavio se novi snimak za koji se čini da je Džefri Epstin tajno snimao dok je bio u pritvoru.

Kao i kod svih objava američkog Ministarstva pravosuđa, ne postoji dodatni kontekst za ovu snimku.

Pozadina, opis i Epstinova odjeća ipak upućuju na to da je poruka bila namijenjena dvije neidentifikovane žene i da je snimljena tajno tokom njegovog boravka u pritvoru.

"Evo, Daren i ja pričamo. Čuješ ovu eho? Pretvaram se da pričam s njim. Ćao, Darene! Nego, Sara, Nadja, kako ste vi dvije? Da li se zabavljate? Vidiš, imam ovu ranu na licu koju sam dobio kad me neki crni tip pokušao poljubiti. Baš je odvratno. Palcem me je, fuj… Grozno. Nego, okačio sam slike na zid. Morao sam da pozajmim selotejp da bih ih zalijepio. Čujemo se kasnije, ćao!", kaže Epstin u videu.

