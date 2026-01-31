Poginula djevojčica u nesreći u Minhenu kada je gradski autobus sletio sa puta.

Izvor: Christoph Hardt / imago stock&people / Profimedia

Danas popodne je poginula djevojčica (13) u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Minhenu u Njemačkoj kada je autobus gradskog prevoza sletio sa puta i zakucao se u zgradu kraj puta, piše njemački "Bild". Povrijeđeno je čak 18 putnika.

Prema prvim informacijama, vozilo je iz zasad nepoznatih razloga skrenulo sa puta, skliznulo u dvorište kuće, probilo ogradu i potom nastavilo pravo i zakucalo se u zgradu iza kuće. Policija je potvrdila da je nažalost stradala maloljetna djevojčica koja je imala 13 godina.

Na licu mjesta nalaze se policija, vatrogasci i Hitna pomoć. Povrijeđeni su odmah zbrinuti i prevezeni u bolnice, policija je sve blokirala i uviđaj još uvijek traje.

Uzrok nesreće zasad nije poznat. Policija utvrđuje da li je vozač imao neke zdravstvene probleme u trenutku kada je autobus sletio sa puta.